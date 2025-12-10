В «Контур.Отеле» появился новый сервис бронирования — «Т-Путешествия»

«Контур.Отель» и «Т‑Путешествия» объявили о начале сотрудничества. Новый сервис онлайн-бронирования уже доступен для подключения в системе управления отелем от «Контура». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Т-Путешествия» стали очередным каналом бронирования, доступным для подключенияпользователям «Контур.Отеля». Теперь можно получать бронирования с этой площадки напрямую в систему управления отелем. Информация о тарифах и доступных номерах будет автоматически синхронизироваться и отображаться в интерфейсе сервиса.

Анна Сатдарова, руководитель проекта «Контур.Отель»: «Подключение «Т-Путешествий» — важный этап развития нашего сервиса. Для отельеров стала доступна еще одна стабильная площадка продаж. Она уже интегрирована в привычный интерфейс «Контур.Отеля», а все бронирования отображаются в сервисе автоматически — без ручной обработки заявок. Интеграция дает отелям доступ к новой аудитории и дополнительным форматам продвижения внутри мобильного банка».

Максим Безруков, руководитель сервиса «Отели» в «Т-Путешествиях»: «Для нас интеграция «Т-Путешествий» с «Контур.Отелем» — это про оптимизацию и предсказуемость процессов для отельеров: быстрый доступ к миллионной аудитории «Т-Банка», меньше ручной работы и больше удобства. Когда сервисы понимают друг друга “с полуслова”, выигрывают все — и отельеры, и гости. Мы рады, что для тех, кто уже работает в облачной платформе, подключение к нам стало еще проще».

Подключить «Т-Путешествия» можно в интерфейсе «Контур.Отеля» во вкладке «Каналы» — «Настройки каналов бронирования». После заполнения данных по номерному фонду и тарифам нужно получить ID объекта и указать его в анкете подключения. После обработки заявки канал активируется, и отель начнет получать бронирования автоматически.