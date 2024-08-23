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В «Контур.Отеле» теперь можно перемещать бронирования на шахматке ​

Теперь пользователи «Контур.Отеля» могут оперативно изменить номер комнаты, переместив бронирование прямо на шахматке. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Для этого нужно зацепить курсором и перенести бронирование в нужную комнату за одно нажатие. Если меняется категория номера или даты, то перерасчет стоимости можно сделать в форме бронирования — сервис сообщит об этом. Для перемещения бронирований могут понадобиться права пользователей.

Анна Сатдарова, руководитель проекта «Контур.Отель»: «Сотрудники службы приема и размещения могут распределять бронирования по номерам, просто перетаскивая их. Им не нужно открывать каждое бронирование. Это наглядный инструмент: сотрудник сразу видит, куда нужно перенести бронирование, и делает это одним движением. Эта функция получит свое развитие: сделаем так, чтобы было удобно распределять бронирования из строки «без номера». Также в планах работа над переселением гостя из номера в номер».

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