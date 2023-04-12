Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

Теперь отели смогут ставить гостей на учет в МВД через «Контур» с помощью «Госуслуг»

По Федеральному закону 109-ФЗ и Закону РФ № 5242-1 все отельеры должны отправлять данные о своих гостях в МВД. Но отелям в регионах, в которых нет электронного документооборота, прежде было сложно выполнить требования законодательства.

В апреле 2023 г. онлайн-сервис «Контур.отель» предоставил своим пользователям возможность прямо из сервиса передавать данные в МВД. Для этого нужно один раз настроить API «Госуслуг». Благодаря этому информационные системы организаций напрямую взаимодействуют с «Госуслугами». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Чтобы передать данные о гостях через сайт hotel.kontur.ru с помощью API-ключа, отельеру потребуется создать личный кабинет организации на «Госуслугах». Настроить его в случае необходимости бесплатно помогут специалисты техподдержки «Контур.отеля».

***

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft «сломала» всемирно известный почтовый сервис и предлагает «починить» его за деньги

Глава Минцифры: Если у призывника есть отсрочка, он не получит повестку на «Госуслугах»

В России создается Единый реестр воинского учета. Данные граждан туда будут сдавать работодатели, вузы, больницы и госорганы

Илон Маск окончательно «убил» компанию Twitter

Минцифры превращается в единого ИТ-закупщика для министерств

Банки взвинтили цены на услугу, работающую по древнейшей технологии

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Нейросети для создания музыки: выбор ZOOM

Роботы-пылесосы с влажной уборкой: лучшие модели до 20 000 рублей

Как создать Telegram-бота в 2023 году: подробное руководство

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще