Правительство Нижегородской области ГАУ Нижегородской области Центр координации проектов цифровой экономики ГАУ НО
СОБЫТИЯ
Правительство Нижегородской области и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8116 1
|O2Consulting - О2Консалтинг 11 1
|Распопов Владимир 8 3
|Ватбольская Алена 1 1
|Курганский Константин 1 1
|Федосеев Евгений 4 1
|Чухнова Евгения 7 1
|Климашов Виталий 1 1
|Ковнир Евгений 75 1
|Зорин Александр 51 1
|Разумовский Дмитрий 124 1
|Линьков Юрий 2 1
|Зейтениди Наталья 28 1
|Зимин Игорь 17 1
|Мартынова Елена 87 1
|Никитченко Анна 7 1
|Федорищев Вячеслав 8 1
|Лукина Светлана 6 1
|Сивцев Илья 164 1
|Никитин Глеб 45 1
|Гузаиров Айдар 62 1
|Черепенников Валерий 13 1
|Колесник Андрей 23 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3732 1
|Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 1
|НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 138 1
