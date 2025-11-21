Разделы

Правительство Нижегородской области ГАУ Нижегородской области Центр координации проектов цифровой экономики ГАУ НО


СОБЫТИЯ


21.11.2025 Органы исполнительной власти Нижегородской области переходят на ОС Astra Linux и службу каталога ALD Pro 1
18.10.2024 Компания «ТрансТелеКом» предоставила сервисы связи Центру координации проектов цифровой экономики Нижегородской области 1
03.09.2024 Платформа IVA MCU стала одним из основных средств коммуникаций органов исполнительной власти Нижегородской области 1
02.02.2024 Innostage и ИТ-кампус «Неймарк» создадут студенческий SOC в Нижнем Новгороде 1
07.06.2022 Нижегородская область завершила миграцию на российскую коммуникационную платформу 2
03.06.2022 ГК «Астра» усилит технологический суверенитет Нижегородской области 1
17.01.2022 В Нижегородской области запущен цифровой мониторинг объектов капвложений 1
30.06.2021 В Нижегородской области заработал АПК «Безопасный город» на базе цифровой платформы «КорКласса» 1
15.07.2020 Около 30 решений для развития туризма предложили в рамках «Цифровой прокачки» Тульской области 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Правительство Нижегородской области и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10278 3
Неймарк Межвузовский ИТ-кампус 27 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 250 1
Квантовая долина ИНТЦ 3 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14102 1
МегаФон 9835 1
Yandex - Яндекс 8369 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9182 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 368 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1242 1
8923 1
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 25 1
Matller - Матллер 6 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2433 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 339 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 199 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1490 1
InnoSTage - Инностейдж 189 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 302 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2083 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8116 1
O2Consulting - О2Консалтинг 11 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 122 4
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 96 1
Администрация Нижний Новгород 6 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2144 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 231 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 389 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5216 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1405 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 276 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1450 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12782 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1459 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56871 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72645 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22896 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31474 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14784 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7366 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17060 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3514 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4330 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33802 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4524 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17782 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 993 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21905 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5964 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4485 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 616 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1000 1
Онлайн-мониторинг 84 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 723 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 611 1
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 108 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4263 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17737 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27087 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22919 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31821 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12289 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11264 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1956 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13296 1
Email - IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 235 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5491 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12984 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6651 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 549 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 302 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1254 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2675 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2786 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - Капвложения 2 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.Платформа 12 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 321 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 256 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 282 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 412 1
СКБ Контур - Контур.Отель 20 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 316 1
InnoSTage Data Analysis Platform - In-DAP 4 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5797 1
Linux OS 10841 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 247 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 328 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 269 1
Microsoft Messaging Application Programming Interface - MAPI 34 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 274 1
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 77 1
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 106 1
Распопов Владимир 8 3
Ватбольская Алена 1 1
Курганский Константин 1 1
Федосеев Евгений 4 1
Чухнова Евгения 7 1
Климашов Виталий 1 1
Ковнир Евгений 75 1
Зорин Александр 51 1
Разумовский Дмитрий 124 1
Линьков Юрий 2 1
Зейтениди Наталья 28 1
Зимин Игорь 17 1
Мартынова Елена 87 1
Никитченко Анна 7 1
Федорищев Вячеслав 8 1
Лукина Светлана 6 1
Сивцев Илья 164 1
Никитин Глеб 45 1
Гузаиров Айдар 62 1
Черепенников Валерий 13 1
Колесник Андрей 23 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2089 8
Россия - РФ - Российская федерация 156021 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3342 3
Россия - ЦФО - Калужская область 1023 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1294 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1557 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 684 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 100 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 84 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3177 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3238 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 612 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1446 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2925 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2021 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4231 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54784 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31682 3
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 943 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51070 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 740 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6057 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6924 1
Зоология - наука о животных 2782 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1391 1
Аудит - аудиторский услуги 3072 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8217 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1327 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1826 1
ИНТЦ - инновационный научно-технологический центр 29 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 226 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15010 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3761 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3068 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20273 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3728 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2471 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10172 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2290 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5370 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 309 1
Образование в России 2537 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 36 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3732 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 138 1
Цифровая среда онлайн 5 1
Цифровая прокачка региона 29 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 362 1
