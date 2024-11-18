Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

IVA MCU Сервер видеоконференцсвязи


Платформа видеоконференцсвязи IVA MCU предназначена для полноценного защищенного взаимодействия в едином интерфейсе, обеспечивающим видео и аудиозвонки, передачу сообщений (мессенджер) и документов, возможность участия в видеоконференциях с дополнительным набором функций совместной работы. Весь функционал системы доступен ее пользователям через унифицированный клиент IVA Connect, который может работать на мобильных устройствах и ПК (в том числе под управлением российских ОС). IVA MCU обладает  запасом масштабируемости, не требовательна к каналам связи и производительности оконечных устройств, которыми могут быть как ПК (Windows, MacOS, Astra Linux), так мобильные устройства (Android, iOS и «Аврора»).


18.11.2024 Вышла новая версия платформы видеоконференций IVA MCU

Компания IVA Technologies, разработчик корпоративных коммуникационных решений в России, представила новую версию платформы видеоконференций IVA MCU 22. Среди обновлений — до 30 тыс. активных пользователей на сервере, шаблоны мероприятий, собственные статусы и усиленная безопасность. Увеличено число подключений до 30 тыс. активных п
12.11.2024 Подтверждена совместимость ВКС-платформы IVA MCU с операционной системой «Ред ОС 8»

жду двумя компаниями. Сертификат, выданный «Ред Софт», подтверждает корректную работу ВКС-платформы IVA MCU на «Ред ОС 8». Платформа IVA MCU — это полностью отечественное решение для кор
28.10.2024 «ТрансТелеКом» выбрал российскую платформу видеоконференцсвязи IVA MCU

В ответ на растущую потребность в надёжных и безопасных решениях для видеоконференций компания «ТрансТелеКом» (ТТК) сделала выбор в пользу отечественной платформы видеоконференцсвязи IVA MCU от IVA Technologies. «ТрансТелеКом» перешел на платформу IVA после замены предыдущего решения от зарубежного вендора, не отвечающего новым стандартам безопасности. С помощью IVA MCU<
03.09.2024 Платформа IVA MCU стала одним из основных средств коммуникаций органов исполнительной власти Нижегородской области

Платформа IVA MCU стала одним из основных средств коммуникаций органов исполнительной власти Нижегородс
30.07.2024 Вышла новая версия платформы IVA MCU

Компания IVA Technologies сообщила о выпуске новой версии платформы видеоконференцсвязи IVA MCU 21.0. Обновления коснулись безопасности платформы: в новую версию добавлена возможность ограничить срок жизни пароля. По его истечении система автоматически завершает все активные сесси
25.06.2024 IVA Technologies подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

o Enterprise Certified, Postgres Pro Certified (версии 13,14,15,16) и платформы видеоконференцсвязи IVA MCU. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies. Платформа IVA MCU — фл
19.06.2024 IVA Technologies – победитель премии CNews в номинации «ВКС-решение года»

стоялось награждение компаний за достижения в области внедрения и развития ИТ-технологий. Платформа IVA MCU, разработанная компанией IVA Technologies, была отмечена наградой «ВКС-решение года».
14.06.2024 IVA MCU возглавила рейтинг ВКС CNews Analytics второй год подряд

IVA Technologies подтвердила лидерство в области разработки решений для видеоконференцсвязи, возглавив рейтинг CNews Analytics второй год подряд. Платформа видеоконференцсвязи IVA MCU, созданная компанией IVA Technologies, была признана лучшей в рейтинге CNews Analytics: Крупнейшие поставщики решений для видеоконференцсвязи 2023, который был опубликован ИТ-маркетплей
20.11.2023 IVA MCU возглавила первый в России рейтинг ВКС

Платформа видеоконференцсвязи IVA MCU, разработанная IVA Technologies (ООО «ИВКС»), признана лидером первого в России рейти
19.12.2022 Минстрой России перешел на отечественные системы ВКС и АТС

тила свою деятельность в России. В ходе проекта осуществлена интеграция системы видеоконференцсвязи IVA MCU и сети АТС на базе платформы РТУ. В рамках запланированных мероприятий по реализации

14.09.2022 IVA Technologies продлевает программу «Бесплатная отечественная платформа ВКС IVA MCU для поддержки российских компаний»

Technologies объявила о продлении сроков действия программы «Бесплатная отечественная платформа ВКС IVA MCU для поддержки российских компаний» до 20 декабря 2022 г. Таким образом российский раз
24.03.2022 IVA MCU связала Международную космическую станцию и Московскую городскую Думу

ого парламента с борта Международной космической станции принял участие Герой России, космонавт, депутат МГД Олег Артемьев. Подключение было реализовано на отечественной платформе видеоконференцсвязи IVA MCU, разработанной компанией IVA Technologies. С околоземной орбиты был представлен проект закона города Москвы «О наградах и почетных званиях города Москвы», касающийся учреждения нового п
04.03.2022 Бесплатная видеоконференцсвязь от IVA Technologies для поддержки российских компаний

ой готова совершенно бесплатно предоставить лицензию на отечественную платформу видеоконференцсвязи IVA MCU. Данная программа призвана помочь компаниям и организациям сохранить привычный уровен
14.12.2021 IVA Technologies подтвердила совместимость платформы IVA MCU с решениями Jabra для ВКС

в рынка, объявили о полной совместимости линейки интеллектуальных камер Jabra PanaCast для коллективной и индивидуальной работы, гарнитур и спикерфонов Jabra с российской системой видеоконференцсвязи IVA MCU. По собственным оценкам IVA Technologies, объем отечественного рынка ВКС в 2020 г. вырос до примерно $300 млн с $200 млн годом ранее. В немалой степени на это повлияла пандемия, которая
30.06.2021 IVA Technologies представила IVA MCU v.10

IVA Technologies анонсирует выход новой версии корпоративной платформы унифицированных коммуникаций IVA MCU v.10. Пользователи получили в свое распоряжение расширенные возможности работы с различными документами, а также «комнаты ожидания». Серьезные изменения затронули часть платформы, испол
25.01.2021 ВКС-система IVA MCU стала доступна всем российским вузам

Система видеоконференцсвязи IVA MCU включена в перечень решений, представленных на сервисной платформе НИКС (Национальная исследовательская компьютерная сеть России). Теперь отечественная ВКС, развернутая в виде полноценн
21.07.2020 Каким набором функций должны обладать решения для удаленной работы

Корпоративная платформа унифицированных коммуникаций IVA MCU — это объединение всех форм коммуникаций на единой платформе с предоставлением возмож
08.04.2020 Сервис видеоконференцсвязи IVA MCU начал работу в Киргизии

Крупнейший в Киргизской Республике мобильный оператор связи Megacom начал предоставлять сервис видеоконференцсвязи на базе платформы IVA MCU. Услуга видеоконференцсвязи предоставляется по модели SaaS, что позволяет государственным структурам, коммерческим организациям, а также другим абонентам оператора воспользоваться серви
21.10.2019 «Барс груп» внедрила платформу видеоконференцсвязи IVA MCU

«Барс груп» сообщила о внедрении унифицированной корпоративной платформы IVA MCU для проведения видеоконференций и вебинаров. Платформа внедрена для обеспечения эффективного удаленного взаимодействия и интерактивного общения между сотрудниками офисов, расположенных

12.03.2018 В России разработан программный сервер IVA MCU для видеоконференций

«ХайТэк» представила под брендом IVA Technologies унифицированную корпоративную платформу для видеоконференций IVA MCU. Решение IVA MCU объединяет все формы современных коммуникаций для совместной работы в режиме реального времени: сеансы видеоконференцсвязи, персональный и групповые чаты для обм

Публикаций - 74, упоминаний - 104

IVA MCU и организации, системы, технологии, персоны:

IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 72
Cisco Systems 5114 13
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 12
Microsoft Corporation 24625 11
ХайТэк - Hi-Tech 200 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 7
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 7
VideoMost - ВидеоМост 274 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 5
Yandex - Яндекс 7340 5
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 4
Ростех - РТ-Информ 140 4
Ростех - Автоматика Концерн 1639 4
Сател 125 4
Poly - Plantronics 136 4
TrueConf - ТруКонф 397 4
Intel Corporation 12197 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 3
Google LLC 11775 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
Telegram Group 1983 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
Naumen - Наумен 626 3
Yandex B2B Tech - Pruffme - Пруффми 14 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 3
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 3
Ред Софт - Red Soft 701 3
Yealink Network Technology 66 2
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 2
AMD Xilinx 95 2
Logitech 421 2
Eltex - Предприятие Элтекс 151 2
ЮНИ 68 2
Huawei 3933 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 5
Лента - Сеть розничной торговли 2080 5
Газпром ПАО 1342 3
Газпром нефть 618 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Почта России ПАО 2112 2
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 37 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 76 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 86 1
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 26 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Транснефть 299 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Superjob - Суперджоб 503 1
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 46 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 57 1
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 40 1
Росатом - Билибинская АЭС - Билибинская АТЭЦ - атомная теплоэлектроцентраль 11 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 4
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 60 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 88 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 2
Федеральное казначейство России 1772 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 89 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Мосгордума - Московская городская Дума 142 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Фонд Росконгресс 18 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 82 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 2
ASF - Apache Software Foundation 206 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 71
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 51
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 39
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 38
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 165 37
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 29
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 29
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 28
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 27
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2538 25
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 19
ВКС - Videobar - Видеобар - Видеотерминал - Терминал видеоконференсвязи 114 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 14
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 14
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 12
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 11
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 10
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 8
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 7
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 7
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 993 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 6
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1399 6
IVA Connect 33 27
ХайТэк - ВКурсе 21 15
IVA Room - линейка IP-телефонов, видеотерминалы 19 14
IVA GPT 13 12
Microsoft Teams - MS Teams 547 9
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 9
IVA CS - IVA Communications Server - сервер корпоративной телефонии - VoIP-телефонии 9 8
Apple iOS 7809 7
Microsoft Windows 15657 7
IVA Largo - Видеотерминал 27 7
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 7
Apple macOS 2059 6
Google Android 13994 6
Linux OS 9937 6
IVA UC - платформа унифицированных коммуникаций 8 6
IVA MS - система управления и мониторинга 6 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 5
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 167 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 4
IVA TPU - тензорный процессор 8 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 4
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 203 4
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 4
IVA SBС - пограничный контроллер сессий 4 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 4
IVA CV 7 3
Ростех - Автоматика - IVA S/W - мобильный радиокомплекс подводной связи 6 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 35 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 41 3
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
IVA Stag - серия коммутаторов 2 2
IVA ЯРъ СХД 3 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 2
WhatsApp Messenger 1082 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 2
Иодковский Станислав 81 34
Смирнов Максим 44 11
Ивенев Николай 13 5
Черных Сергей 15 5
Ильягуева Ольга 5 4
Месропов Юрий 5 4
Адам Безиев 5 4
Петров Виктор 13 3
Родыгин Евгений 3 3
Телевинов Сергей 16 3
Дегтев Геннадий 255 2
Волков Роман 18 2
Вайсблюм Игорь 17 2
Терентьев Евгений 6 2
Деверилин Павел 30 2
Толокнов Андрей 16 2
Шпак Василий 223 2
Панченко Иван 138 2
Мельникова Алиса 90 2
Глазков Александр 137 2
Шенберг Дмитрий 16 2
Сергеев Сергей 138 2
Албычев Александр 150 2
Федоров Алексей 116 2
Качанов Олег 114 2
Иванов Михаил 100 2
Белов Алексей 20 2
Безбогов Сергей 46 2
Галеев Сергей 32 2
Гулевич Руслан 27 2
Врацкий Андрей 135 2
Сологуб Денис 67 2
Харитонов Дмитрий 50 2
Филимонов Антон 17 2
Мейнцер Антон 14 2
Чудинов Дмитрий 32 2
Кузякина Анна 23 2
Артюхов Сергей 42 2
Бессарабенко Александр 13 2
Винокуров Евгений 10 2
Россия - РФ - Российская федерация 144215 64
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 5
Ближний Восток 2943 4
Африка - Африканский регион 3478 4
Украина 7608 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Америка Латинская 1812 2
Новая Зеландия 719 2
Грузия 1240 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 2
Европа 21767 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 2
Земля - планета Солнечной системы 10375 2
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
США - Калифорния 4625 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 80 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Малайзия 865 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Америка Южная 850 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Москва - Печатники 128 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Америка - Американский регион 2160 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 32
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 25
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 20
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 7
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 5
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1947 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 3
Английский язык 6634 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 2
Gartner - Гартнер 3556 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Markets&Markets Research 112 1
CNews Инновация года - награда 111 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 49 2
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 46 1
CNews FORUM Кейсы 225 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
CNews AWARDS - награда 519 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще