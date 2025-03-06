Разделы

Телеком Инфраструктура
|

Сервер профессиональной видеоконференцсвязи IVA MCU внедрен в «Транснефти»

Компания IVA Technologies объявила об успешном завершении внедрения ВКС IVA MCU в «Транснефти». Проект реализован в рамках цифровой трансформации коммуникаций нефтепроводной компании «Транснефть».

Основной целью проекта было создание единой централизованной платформы для видеоконференцсвязи, которая объединила бы сотрудников «Транснефти», работающих в разных регионах России, а также обеспечила взаимодействие через рабочие места, мобильные устройства и переговорные комнаты. Это позволило обеспечить централизованное взаимодействие более 60 тыс. сотрудников «Транснефти» на единой платформе.

Генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский сказал: «Мы гордимся тем, что стали частью масштабной цифровой трансформации «Транснефти». Этот проект — пример того, как передовые технологические решения могут не только повысить эффективность бизнеса, но и гарантировать безопасность и удобство работы сотрудников на всех уровнях. Замещение сложной многовендорной системы на единое решение позволило существенно упростить управление ВКС, повысить продуктивность сотрудников, а также обеспечить высокие стандарты безопасности».

ИИ-секретарь и скидки на кофе: что должна уметь биллинговая система в телекоме
Телеком

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выбрать NGFW: 10 шагов – от идеи до внедрения

Скачок напряжения в электросети обвалил онлайн-сервисы МВД России

Как автоматизировать процессы информационной безопасности — от мониторинга до реагирования

Иранские хакеры создали суперботнет, тысячами поражающий видеорегистраторы и IP-камеры

ИИ-секретарь и скидки на кофе: что должна уметь биллинговая система в телекоме

Фонд Потанина инвестирует 305 миллионов в российского «убийцу» Neuralink

Конференции

Аналитика и большие данные 2025

Импортозамещение 2025

Электронный документооборот и управление контентом 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще