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IVA MCU объединила более 3 тыс. сотрудников лизинговой компании «Европлан»

Компания IVA Technologies реализовала проект по созданию единой коммуникационной среды для крупнейшей независимой лизинговой компании в России «Европлан» на базе сервера профессиональной видеоконференцсвязи IVA MCU. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

Решение полноценно заместило Microsoft Teams, создав единый контур для информационного обмена для более 3 тыс. сотрудников из 87 городов России.

Платформа IVA MCU была внедрена в «Европлан» в рамках стратегии импортозамещения, заменив иностранное программное обеспечение на современное отечественное решение с расширенным функционалом. Профессиональная система видеоконференцсвязи от IVA Technologies позволяет проводить все виды онлайн-мероприятий и масштабироваться в зависимости от роста компании. Встроенный в IVA MCU клиент с функцией корпоративного мессенджера IVA Connect обеспечивает конфиденциальность данных деловой переписки сотрудников, поскольку также интегрирован в инфраструктуру. Сервер IVA MCU внесен в реестр российского ПО и соответствует требованиям российского законодательства в области информационной безопасности, обеспечивая компании «Европлан» высокий уровень защищенности от киберугроз.

Благодаря проведенному комплексному аудиту инфраструктуры компании «Европлан», включая сетевые компоненты, серверное оборудование и программное обеспечение, внедрение IVA MCU прошло быстро и без сбоев. Сервер ВКС со встроенным мессенджером бесшовно интегрировался с корпоративными справочниками и почтовыми клиентами компании, обеспечив непрерывность бизнес-процессов.

В рамках перехода на новое коммуникационное решение в компании «Европлан» были организованы корпоративные мероприятия, направленные на знакомство сотрудников с функционалом IVA MCU, что в дальнейшем положительно сказалось на эффективности внутренней коммуникации и совместной работы.

Заместитель генерального директора IVA Technologies Максим Смирнов: «Наш проект для компании «Европлан» является ярким примером успешной интеграции современных технологий в корпоративную инфраструктуру. Замена Microsoft Teams на IVA MCU не только отвечает высоким требованиям компании, но и демонстрирует стратегический подход к улучшению внутренней коммуникации. Кроме того, создание защищенного контура для информационного обмена значительно снижает риски информационной безопасности. В условиях растущих угроз кибербезопасности такие меры становятся не просто желательными, а необходимыми».

Директор Департамента администрирования информационных систем компании «Европлан» Александр Афанасьев: «Мы продолжаем развивать сотрудничество с российской корпоративной платформой IVA MCU. В условиях текущего процесса импортозамещения программного обеспечения мы рассматриваем возможность увеличения использования данной платформы, опираясь на успешное развитие продукта. В рамках наших стратегических целей мы планируем расширять применение российских решений, включая платформу IVA MCU».

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