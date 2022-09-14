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IVA Technologies продлевает программу «Бесплатная отечественная платформа ВКС IVA MCU для поддержки российских компаний»

IVA Technologies объявила о продлении сроков действия программы «Бесплатная отечественная платформа ВКС IVA MCU для поддержки российских компаний» до 20 декабря 2022 г. Таким образом российский разработчик платформы видеоконференцсвязи продолжает помогать компаниям и организациям сохранить привычный уровень корпоративных коммуникаций, даже если используемые в настоящий момент зарубежные сервисы из-за санкционных ограничений перестанут работать.

IVA Technologies является разработчиком программных и аппаратных решений. Флагманский продукт компании – платформа видеоконференцсвязи IVA MCU для полноценного защищенного взаимодействия в едином интерфейсе, обеспечивающая видео- и аудиозвонки, передачу сообщений (мессенджер) и документов, возможность участия в видеоконференциях с дополнительным набором функций совместной работы. Пользователь IVA MCU получает все возможности системы через унифицированный клиент IVA Connect, который доступен через веб-браузеры, на мобильных устройствах и ПК (в том числе под управлением российских ОС).

IVA MCU проста в использовании, обладает практически неограниченным запасом масштабируемости, не требовательна к каналам связи и производительности оконечных устройств. Благодаря этому она может использоваться как для организации различных сеансов видеоконференцсвязи, так и проведения дистанционных занятий, вебинаров, лекций, семинаров, лабораторных и экзаменов.

Условия акции остаются прежними: IVA Technologies готова бесплатно предоставить лицензию на корпоративную платформу видеоконференцсвязи IVA MCU на 50 одновременных пользователей ВКС и 50 слушателей вебинаров. Для того, чтобы начать пользоваться профессиональной корпоративной системой видеоконференцсвязи IVA MCU, достаточно развернуть платформу на физическом сервере или в любой среде виртуализации. Установка занимает несколько минут и сервис ВКС готов к работе.

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«По истечении полугода действия нашей программы, могу с уверенностью сказать, что она оказалась востребованной и эффективной, – отметил Максим Смирнов, заместитель генерального директора IVA Technologies. – Интерес к отечественным системам видеоконференцсвязи продолжает неуклонно расти, российский рынок постепенно отказывается от зарубежных решений в связи с отсутствием поддержки последних, а также проблем с оплатой иностранных облачных сервисов ВКС. Кроме того, наша программа позволяет, не приобретая программный продукт, опробовать его полнофункциональную версию, примерить к своим бизнес-процессам и уже потом принять взвешенное решение».

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