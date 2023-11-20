IVA MCU возглавила первый в России рейтинг ВКС

Платформа видеоконференцсвязи IVA MCU, разработанная IVA Technologies (ООО «ИВКС»), признана лидером первого в России рейтинга ВКС, подготовленным ИТ-маркетплейсом Market.CNews. А на пятом в этом же рейтинге – облачная платформа для организации и проведения совещаний, вебинаров и других типов онлайн-мероприятий «ВКурсе» (разработка одноименной компании, «дочки» «ИВКС»). При оценке решений от российских разработчиков проводилось сравнение функциональности, дополнительных возможностей, цен и других параметров.

Согласно отчету CNews, платформа IVA MCU обладает широким функционалом, гибкостью, большими лимитами по числу пользователей. Сравнение решений проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей более 30 критериев, разбитых на несколько блоков: вхождение в реестр отечественного ПО; функциональность; возможности при демонстрации экрана; дополнительные возможности; кроссплатформенность; хранение видеозаписей и архива; количество пользователей; тестовый период.

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По каждому из критериев была выработана балльная система оценки. Далее баллы суммировались и по этой сумме и ранжировались участники рейтинга.

«Результаты рейтинга российских систем ВКС, подготовленного Market.CNews, в очередной раз подтверждают то, что мы развиваем нашу платформу в правильном направлении, делая ее с каждым днем все качественнее и функциональней, – отметил Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies. – Сегмент корпоративных коммуникаций в России является одним из лидеров в части технологического суверенитета. Отечественные разработчики на практике доказали, что могут на равных конкурировать с зарубежными, о чем говорят показатели рынка. Так, по данным аналитического центра IVA Technologies, на текущий момент доля отечественных ВКС, распространяемых по модели on-premise, уже составляет порядка 60%, против 34% годом ранее. Думаю, по итогам 2023 г. этот показатель увеличится».