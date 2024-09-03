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Платформа IVA MCU стала одним из основных средств коммуникаций органов исполнительной власти Нижегородской области

Платформа IVA MCU стала одним из основных средств коммуникаций органов исполнительной власти Нижегородской области. ВКС-система стала средством коммуникаций для 41 регионального органа исполнительной власти.

Сервис видеоконференцсвязи IVA MCU стал одним из основных средств коммуникации правительства Нижегородской области. Платформа использовалась в организации и проведении совещаний 41 регионального органа исполнительной власти, в том числе региональных Министерства здравоохранения, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, Министерства образования и науки.

Компания IVA Technologies обеспечила подключение к единой системе ВКС 10 тыс. пользователей, при этом продукты компании были успешно интегрированы в уже существующие сервисы. Многофункциональный, но при этом понятный интерфейс, стабильность связи при большом количестве участников ВКС — все это позволило существенно повысить эффективность совещаний. Органы исполнительной власти получили возможность самостоятельного администрирования с помощью набора необходимых настроек. Технические испытания платформы при значительной нагрузке на систему позволили убедиться в высокой производительности и надежности продукта.

В результате внедрения платформа стала одним из основных сервисов видеоконференцсвязи, что позволило сократить затраты на многочисленные разрозненные средства коммуникации, использовавшиеся до этого.

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В ГАУ Нижегородской области «Центр координации проектов цифровой экономики» отметили, что благодаря совместному и оперативному обучению сотрудников удалось быстро переключиться с западных решений на российскую ВКС-платформу.

Особое значение получила возможность платформы подключать большое количество пользователей.

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