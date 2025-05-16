Релиз сервера видеоконференцсвязи IVA MCU 24.0

Компания IVA Technologies объявляет о выпуске новой версии сервера профессиональной видеоконференцсвязи IVA MCU 24.0. Улучшения охватывают все клиентские приложения — веб-версию, iOS, Android и десктоп-клиент — а также серверную часть IVA MCU и внутренние модули системы. Обновления касаются функциональности мероприятий, производительности и взаимодействия с пользователями. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

IVA Connect Web 20.0

Появились сообщения от администратора системы, которые отображаются всем участникам мероприятия. Также добавлена возможность отключения функционала чатов мероприятия с помощью настройки «Скрыть вкладку «Чат». При ее активации недоступными становятся панель «Чаты», уведомления и любые действия, связанные с чатами мероприятия. Это особенно актуально для проведения официальных сессий и вебинаров.

Произведена оптимизация работы для мероприятий с числом участников более 2000 — снижена нагрузка за счет уменьшения числа обрабатываемых событий и объема загружаемых данных.

Добавлена поддержка управления прямой трансляцией через RTMP-поток: модераторы теперь могут создавать, запускать, останавливать и удалять трансляции, а также получать уведомления о начале и завершении вещания.

Система теперь уведомляет пользователей о регламентных работах и техническом обслуживании. Введена поддержка работы с файлами, ограниченными политиками безопасности (DLP): при попытке доступа отображается сообщение о причине запрета, например, из-за внешней сети, уровня секретности или антивирусной блокировки.

Добавлены уведомления о подключении и отключении участников мероприятия при включенной доменной настройке. Реализована возможность установки даты окончания периодического мероприятия с тремя вариантами: «никогда», «по дате» или «по количеству сеансов».

Обновлен интерфейс загрузки мобильного приложения, улучшена логика переходов. Также реализовано масштабирование отображаемого контента при звонках и демонстрациях. При создании мероприятий появилась возможность указать количество докладчиков — это необходимо для точного бронирования ресурсов. Кроме того, теперь можно напрямую вызвать участника мероприятия по номеру VVoIP-устройства или повторно подключить WebRTC-пользователя. Организаторы также могут приглашать новых участников или удалять их из текущей сессии.

IVA Connect iOS 20.0

Мобильное приложение теперь поддерживает медиа WebRTC API версии 2.0, открывающее путь к внедрению архитектуры SFU и индивидуальных видеопотоков. Также внедрено ограничение функционала чатов мероприятия с аналогичной логикой, как в Web-версии. Изменен механизм работы с TURN-серверами — теперь данные о серверах запрашиваются только после подключения, что исключает возможность утечки временных учетных данных.

IVA Connect Android 21.0

Аналогично iOS-версии, Android-приложение теперь поддерживает вызов участников по VVoIP, управление участниками мероприятия и ограничение чатов. Обновленный WebRTC API 2.0 позволяет подготовиться к поддержке SFU. Оптимизирована производительность на больших мероприятиях — снижена нагрузка за счет ограничения числа событий и объемов передаваемых данных.

IVA Connect Desktop 22.0

В десктоп-версии появилась поддержка вызова VVoIP-участников, управление участниками мероприятия и отключение чатов. Важным нововведением стали субтитры в мероприятиях: транскрибация речи, отображение в реальном времени, сортировка по времени, экспорт на разных языках и поддержка перевода. Обеспечена совместимость с «Ред ОС» 7.3. Улучшена производительность за счет снижения нагрузки на процессор. Также, как и в мобильных версиях, реализована защита TURN-серверов за счет отложенного получения временных учетных данных.

IVA MCU Server 24.0

Серверная часть получила поддержку отключения чатов на уровне шаблонов и доменных настроек, что синхронизировано с клиентскими приложениями. Обновлены системные уведомления — теперь возможно использование нескольких активных сообщений одновременно. Внедрена интеграция с системой InfoWatch по протоколу ICAP — теперь можно проверять как текстовые сообщения чатов, так и загружаемые файлы в режиме асинхронной DLP-обработки.

Обновленное REST API теперь поддерживает управление чатами пользователей, поиск мероприятий и документов, а также участников мероприятия — это улучшает возможности интеграции с внешними системами.