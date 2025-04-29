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IVA Connect



29.04.2025 IVA MCU объединила более 3 тыс. сотрудников лизинговой компании «Европлан» 1
18.11.2024 Вышла новая версия платформы видеоконференций IVA MCU 1
12.11.2024 Подтверждена совместимость ВКС-платформы IVA MCU с операционной системой «Ред ОС 8» 1
06.11.2024 Топ-7 внедрений российского ПО. Рейтинг CNews Analytics 1
16.08.2024 В Москве запущена 4G-сеть на российском «железе» и смартфонах 1
25.06.2024 IVA Technologies подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
19.06.2024 IVA Technologies – победитель премии CNews в номинации «ВКС-решение года» 1
29.05.2024 Российского «убийцу Zoom» на бирже оценят в 30 миллиардов 1
29.05.2024 IVA Technologies объявляет ценовой диапазон и открывает книгу заявок в рамках первичного публичного предложения (IPO) на Московской бирже 1
27.05.2024 «К2Тех» и IVA Technologies подписали соглашение о сотрудничестве 1
27.05.2024 Лидер российского рынка корпоративных коммуникаций намерен выйти на IPO 1
24.05.2024 Лидер российского рынка корпоративных коммуникаций объявляет о намерении провести первичное размещение обыкновенных акций (IPO) на Московской бирже 1
22.05.2024 IVA Technologies и «Аквариус» подписали соглашение о продвижении совместно разработанных ПАКов 1
21.05.2024 Совещания Госсовета впервые будет фиксировать российский стенограф на базе ИИ от IVA Technologies 1
26.04.2024 Выручка IVA Technologies выросла на 77% в 2023 году 1
13.03.2024 ГК Softline перевела ГК «Петро Велт Технолоджис» на российскую облачную систему видеоконференцсвязи «ВКурсе» 1
18.12.2023 Market.CNews опубликовал рейтинг корпоративных мессенджеров 2023 1
22.06.2023 ГК «Астра» и IVA Technologies подписали соглашение о партнерстве 1
05.06.2023 Naumen и IVA Technologies подписали соглашение о совместном выводе на рынок коммуникационных решений для бизнеса 1
20.04.2023 IVA Technologies усилила направление информационной безопасности 1
18.04.2023 Как расставить приоритеты при миграции на отечественное ПО 1
20.03.2023 Бизнес IVA Technologies в 2022 г. вырос более чем в 2,5 раза 1
26.12.2022 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг корпоративных мессенджеров 2022 1
19.12.2022 Минстрой России перешел на отечественные системы ВКС и АТС 1
14.09.2022 IVA Technologies продлевает программу «Бесплатная отечественная платформа ВКС IVA MCU для поддержки российских компаний» 1
28.03.2022 «ТрансТелеКом» предлагает бизнесу платформу для коммуникаций IVA на базе отечественных технологических решений 1
25.03.2022 В ОЭЗ «Технополис Москва» заменят продукцию уходящих с рынка зарубежных ИТ-гигантов 1
10.03.2022 Axoft усиливает технологическую практику импортозамещения экосистемой IVA UC 1
04.03.2022 Бесплатная видеоконференцсвязь от IVA Technologies для поддержки российских компаний 1
23.11.2021 Удаленка и импортозамещение: как обезопасить себя, сотрудников и вывернутый наизнанку офис? 1
22.09.2021 Концерн «Автоматика» до конца года расширит функционал ВКС IVA AVES S мессенджером IVA Connect Desktop 2
20.08.2021 IVA Technologies и ОМП подписали меморандум о разработке корпоративного мессенджера для ОС «Аврора» 1
20.05.2021 Выпущена версия мессенджера IVA Connect Desktop для ОС Astra Linux 2
21.07.2020 Каким набором функций должны обладать решения для удаленной работы 1

Публикаций - 34, упоминаний - 36

IVA Connect и организации, системы, технологии, персоны:

IVA Technologies - ИВА - ИВКС 251 31
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2021 7
Microsoft Corporation 24801 4
ХайТэк - Hi-Tech 203 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4100 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 3
Cisco Systems 5146 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 316 2
Сател 145 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 341 2
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 25 2
ХайТэк Интеграция 21 2
TrueConf - ТруКонф 406 2
VideoMost - ВидеоМост 276 2
Yandex - Яндекс 7640 2
Ред Софт - Red Soft 778 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3236 1
Huawei 4001 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5009 1
Ростелеком 9878 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2056 1
Fortinet 393 1
Qtech - Кьютэк 177 1
Ростех - Автоматика Концерн 1659 1
Logitech 422 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 439 1
Poly - Plantronics 137 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 121 1
Pure Storage 54 1
Veeam Software 321 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 157 1
Рексофт - Reksoft 423 1
SAP SE 5323 1
ГЛОНАСС АО 203 1
Broadcom - VMware 2402 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 251 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 215 1
Naumen - Наумен 642 1
Neogenda 1 1
ГЛОНАСС АО - Айкон Софт - Icon Soft 6 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1674 4
Лента - Сеть розничной торговли 2131 3
РЖД - Российские железные дороги 1936 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 79 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 333 1
МКБ - Московский кредитный банк 571 1
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 38 1
PeWeTe - Петро Велт Технолоджис - КАТОБЬНЕФТЬ - КАТойл-Дриллинг 7 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 606 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 313 1
Газпром нефть 633 1
Транснефть 307 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11958 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4333 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3199 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3019 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 324 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3321 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2954 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 493 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3027 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 419 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 740 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 88 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4917 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 339 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2565 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2018 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 95 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 88 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 684 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 991 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 677 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1924 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 600 1
ASF - Apache Software Foundation 211 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8258 32
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7361 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67452 27
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30376 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20386 17
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52294 16
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 174 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25880 15
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8274 14
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2569 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21683 12
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11446 2
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 83 27
IVA Room - линейка IP-телефонов, видеотерминалы 19 9
IVA CS - IVA Communications Server - сервер корпоративной телефонии - VoIP-телефонии 9 8
ХайТэк - ВКурсе 22 8
Google Android 14204 7
IVA Largo - Видеотерминал 27 7
IVA GPT 14 7
Apple iOS 7932 6
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 518 6
Microsoft Windows 15852 6
IVA UC - платформа унифицированных коммуникаций 8 6
IVA MS - система управления и мониторинга 6 6
Apple macOS 2102 5
Linux OS 10179 5
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 855 4
IVA SBС - пограничный контроллер сессий 4 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1714 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1029 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 553 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 311 2
Microsoft Teams - MS Teams 568 2
IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 46 2
VK Teams 72 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2790 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 739 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1320 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 483 2
Новые облачные технологии - МойОфис 804 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1168 2
IVA Terra 4 2
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 139 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 118 1
Kaspersky Allowlist 2 1
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 76 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 543 1
Postman - Samoware - Универсальный коммуникационный клиент 16 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 170 1
IVA CV 7 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 920 1
Ростех - Автоматика - IVA S/W - мобильный радиокомплекс подводной связи 6 1
Иодковский Станислав 89 13
Смирнов Максим 50 5
Вайсблюм Игорь 17 2
Дегтев Геннадий 264 1
Мылицын Роман 111 1
Эйгес Павел 98 1
Соболев Александр 12 1
Бишкиревич Илья 6 1
Романов Роман 39 1
Волков Роман 18 1
Ишмамедов Константин 5 1
Попов Александр 50 1
Моторко Андрей 71 1
Клявин Владимир 49 1
Черных Сергей 15 1
Петров Виктор 13 1
Бронников Алексей 1 1
Комаров Виктор 1 1
Порошин Тимур 30 1
Русин Максим 5 1
Нек Артур 4 1
Костин Вячеслав 2 1
Чунина Анна 4 1
Житнушкина Ксения 1 1
Сургунд Роман 5 1
Бутов Максим 2 1
Юдин Дмитрий 23 1
Андрианов Павел 84 1
Кириченко Игорь 49 1
Федечкин Эдуард 55 1
Сивцев Илья 146 1
Каримов Руслан 26 1
Груздев Антон 17 1
Карпов Евгений 46 1
Дорожко Алексей 6 1
Родыгин Евгений 3 1
Горская Татьяна 2 1
Урсова Татьяна 2 1
Киреев Михаил 9 1
Агапова Анна 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 147956 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43967 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17368 1
Украина 7658 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17744 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52483 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14226 1
Грузия 1251 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 574 1
Москва - Печатники 132 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1360 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7676 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2495 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1568 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 498 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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