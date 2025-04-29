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IVA Connect
IVA Connect и организации, системы, технологии, персоны:
|Иодковский Станислав 89 13
|Смирнов Максим 50 5
|Вайсблюм Игорь 17 2
|Дегтев Геннадий 264 1
|Мылицын Роман 111 1
|Эйгес Павел 98 1
|Соболев Александр 12 1
|Бишкиревич Илья 6 1
|Романов Роман 39 1
|Волков Роман 18 1
|Ишмамедов Константин 5 1
|Попов Александр 50 1
|Моторко Андрей 71 1
|Клявин Владимир 49 1
|Черных Сергей 15 1
|Петров Виктор 13 1
|Бронников Алексей 1 1
|Комаров Виктор 1 1
|Порошин Тимур 30 1
|Русин Максим 5 1
|Нек Артур 4 1
|Костин Вячеслав 2 1
|Чунина Анна 4 1
|Житнушкина Ксения 1 1
|Сургунд Роман 5 1
|Бутов Максим 2 1
|Юдин Дмитрий 23 1
|Андрианов Павел 84 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Сивцев Илья 146 1
|Каримов Руслан 26 1
|Груздев Антон 17 1
|Карпов Евгений 46 1
|Дорожко Алексей 6 1
|Родыгин Евгений 3 1
|Горская Татьяна 2 1
|Урсова Татьяна 2 1
|Киреев Михаил 9 1
|Агапова Анна 2 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8191 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3281 3
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 993 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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