Концерн «Автоматика» до конца года расширит функционал ВКС IVA AVES S мессенджером IVA Connect Desktop

Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех и Научно-технический центр «Хайтэк» до конца 2021 г. обеспечат интеграцию мессенджера IVA Connect Desktop с обновленной версией платформы защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S. Главная особенность новинки – возможность мгновенно обмениваться информацией.

Разработчики обеспечат использование корпоративного мессенджера в качестве приложения на ПК. IVA Connect Desktop позволит обмениваться информацией, включая голосовые звонки, видео, слайды, презентации и документы. Функционал IVA Connect Desktop позволяет участвовать в видеоконференциях и вебинарах из приложения, создавать персональные и групповые звонки из чата с возможностью демонстрации рабочего стола и обмена файлами различных форматов, управлять списком контактов, планировать мероприятия. При этом коммуникационные устройства интегрируются в единую среду общения.

«Пандемия и связанные с ней ограничения ускорили развитие систем мгновенного обмена сообщениями. Однако представленные на рынке мессенджеры не соответствуют требованиям информационной безопасности для таких организаций, как предприятия ОПК, госструктуры, финансовые институты, научно-исследовательские и конструкторские бюро. Мессенджер, используемый в связке с уже зарекомендовавшей себя платформой IVA AVES S – комплексный корпоративный инструмент, который позволит таким организациям обсуждать рабочие вопросы и принимать решения без потери оперативности и снижения информационной безопасности», – отметил генеральный директор Концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

IVA AVES S является совместным продуктом НИИ «Масштаб» Концерна «Автоматика» и Научно-технического центра «Хайтэк».

Программный комплекс IVA AVES S может применяться в автоматизированных открытых системах, системах с обработкой конфиденциальной информации, а также в ведомственных и корпоративных защищенных системах с обработкой информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну до грифа «CC» включительно. Максимальный уровень защищенности обеспечивает шифрование данных на серверах платформы IVA AVES S. НИИ «Масштаб» также работает над усовершенствованием интерфейса программы для обеспечения максимального удобства пользователей.

В обновленной версии IVA AVES S пользователей ждет современный и удобный дизайн, который призван обеспечить максимально комфортную работу с приложением. Система, как и прежде, будет адаптирована для мобильных устройств на Android и iOS и ПК на ОС Windows, MacOS и Astra Linux.