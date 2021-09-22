Разделы

ПО Софт
|

Концерн «Автоматика» до конца года расширит функционал ВКС IVA AVES S мессенджером IVA Connect Desktop

Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех и Научно-технический центр «Хайтэк» до конца 2021 г. обеспечат интеграцию мессенджера IVA Connect Desktop с обновленной версией платформы защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S. Главная особенность новинки – возможность мгновенно обмениваться информацией.

Разработчики обеспечат использование корпоративного мессенджера в качестве приложения на ПК. IVA Connect Desktop позволит обмениваться информацией, включая голосовые звонки, видео, слайды, презентации и документы. Функционал IVA Connect Desktop позволяет участвовать в видеоконференциях и вебинарах из приложения, создавать персональные и групповые звонки из чата с возможностью демонстрации рабочего стола и обмена файлами различных форматов, управлять списком контактов, планировать мероприятия. При этом коммуникационные устройства интегрируются в единую среду общения.

«Пандемия и связанные с ней ограничения ускорили развитие систем мгновенного обмена сообщениями. Однако представленные на рынке мессенджеры не соответствуют требованиям информационной безопасности для таких организаций, как предприятия ОПК, госструктуры, финансовые институты, научно-исследовательские и конструкторские бюро. Мессенджер, используемый в связке с уже зарекомендовавшей себя платформой IVA AVES S – комплексный корпоративный инструмент, который позволит таким организациям обсуждать рабочие вопросы и принимать решения без потери оперативности и снижения информационной безопасности», – отметил генеральный директор Концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

IVA AVES S является совместным продуктом НИИ «Масштаб» Концерна «Автоматика» и Научно-технического центра «Хайтэк».

Программный комплекс IVA AVES S может применяться в автоматизированных открытых системах, системах с обработкой конфиденциальной информации, а также в ведомственных и корпоративных защищенных системах с обработкой информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну до грифа «CC» включительно. Максимальный уровень защищенности обеспечивает шифрование данных на серверах платформы IVA AVES S. НИИ «Масштаб» также работает над усовершенствованием интерфейса программы для обеспечения максимального удобства пользователей.

В обновленной версии IVA AVES S пользователей ждет современный и удобный дизайн, который призван обеспечить максимально комфортную работу с приложением. Система, как и прежде, будет адаптирована для мобильных устройств на Android и iOS и ПК на ОС Windows, MacOS и Astra Linux.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft заставила Windows 11 занимать меньше места на диске

Microsoft вернет в Windows важную и полезную функцию, которую сама же и сломала

Минцифры разрешило внештатникам работать над российским ПО

Среди языков программирования грядет смена «власти». Появился новый амбициозный лидер

Заговор машин против людей. Программы-кадровики отказывают в работе миллионам профессионалов

Названы самые популярные языки программирования. C# стремительно рвется в лидеры

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Почему нужна двухфакторная аутентификация и какой способ выбрать

Лучшие ручные миксеры для дома: хиты продаж

Обзор Dell S2522HG: монитор для гейминга на высоких скоростях

Показать еще

Наука

Планеты-гикеаны: новые миры пригодны для внеземной жизни

Четвертое состояние вещества в новой форме — путь к изучению квантовых странностей

Кристаллы времени — не научная фантастика, а прорыв в квантовых компьютерах
Показать еще
GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture