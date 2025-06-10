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Урсова Татьяна
УПОМИНАНИЯ
|10.06.2025
|«МойОфис» и Nubes объявляют о технологическом партнерстве 1
|09.10.2024
|«Кибер Бэкап Облачный» набирает популярность благодаря новым функциям 1
|10.03.2022
|Axoft усиливает технологическую практику импортозамещения экосистемой IVA UC 1
Урсова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|Nubes - Нубес 61 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2102 1
|Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 228 1
|Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 348 1
|IVA Technologies - ИВА - ИВКС 264 1
|Степаненко Василий 43 1
|Смирнов Максим 54 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149593 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44306 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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