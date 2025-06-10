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Индексная книга (каталог) CNews*
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Урсова Татьяна


УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 «МойОфис» и Nubes объявляют о технологическом партнерстве 1
09.10.2024 «Кибер Бэкап Облачный» набирает популярность благодаря новым функциям 1
10.03.2022 Axoft усиливает технологическую практику импортозамещения экосистемой IVA UC 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Урсова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Nubes - Нубес 61 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2102 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 228 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 348 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 264 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68477 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20911 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21901 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11773 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4100 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7045 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 834 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5965 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 626 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26088 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2788 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1621 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11439 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2582 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8299 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53197 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8395 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7519 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6547 1
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 180 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12364 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10613 1
ВКС - Videobar - Видеобар - Видеотерминал - Терминал видеоконференсвязи 116 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2900 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1070 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 567 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1341 1
Новые облачные технологии - МойОфис 822 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 87 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 121 1
IVA Connect 35 1
IVA UC - платформа унифицированных коммуникаций 8 1
Степаненко Василий 43 1
Смирнов Максим 54 1
Россия - РФ - Российская федерация 149593 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44306 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9182 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7051 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11277 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52775 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 643 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8221 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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