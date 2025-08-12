Разделы

ICL Services ЭВО ПАК ЭВО Лайт


УПОМИНАНИЯ


12.08.2025 ПАК ЭВО «Лайт» вошел в реестр ПАК Минцифры России 2
07.07.2025 ICL Services, «МойОфис» и «Группа Астра» представят совместный ПАК на российском оборудовании «ICL Техно» 1
03.12.2024 ICL Services представила два программно-аппаратных комплекса, соответствующих стандартам импортозамещения 2
18.11.2024 ICL Services разработала ПАК «ЭВО» для организации рабочих мест 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

ICL Services и организации, системы, технологии, персоны:

ICL ГК 422 3
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 134 3
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 109 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2218 2
Монолит-Инфо 124 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3213 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12333 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10778 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2098 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12049 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21605 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26421 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14742 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69902 2
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 250 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4274 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2707 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13101 1
ICL Колибри-АРМ - автоматизированное управление рабочими местами 29 3
НКТ - Р7-Офис 432 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1140 2
Новые облачные технологии - МойОфис 834 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1896 1
Linux OS 10542 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 480 1
Фролов Александр 38 2
Урсова Татьяна 4 1
Вагизов Ильдар 25 1
Яркин Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151825 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3081 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9543 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7139 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1522 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14477 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5670 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377117, в очереди разбора - 744742.
Создано именных указателей - 180307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

