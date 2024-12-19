Честнов Виктор
|19.12.2024
|Оборудование «ICL Техно» и СДЗ Dallas Lock полностью совместимы 1
|19.03.2020
|«Аэродиск» и «ICL техно» разработают систему хранения данных 1
Честнов Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 96 1
|ICL ГК 381 1
|Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 2
|Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
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