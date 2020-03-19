«Аэродиск» и «ICL техно» разработают систему хранения данных

«Аэродиск», разработчик решений в области хранения данных и виртуализации, и российский производитель вычислительной техники «ICL техно» объявили о совместном создании программно-аппаратной системы хранения данных. Новая СХД будет разработана на базе оборудования производства «ICL техно» и программного обеспечения Aerodisk Engine (A-CORE). Также компании рассматривают возможность совместных разработок на базе процессора «Эльбрус». Это поможет их заказчикам выполнять Постановление Правительства РФ №1746.

В рамках сотрудничества компания «Аэродиск» предоставляет «ICL техно» возможность устанавливать на свое серверное оборудование программное обеспечение Aerodisk Engine (A-CORE). Помимо этого, «Аэродиск» займется обучением сотрудников партнера.

Программное обеспечение Aerodisk Engine (A-CORE) входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи. Программное обеспечение установлено на всех решениях линейки систем хранения данных Aerodisk Engine.

«ICL техно» («Айсиэл техно») — российский производитель вычислительной техники, входящий в группу компаний ICL (ГК ICL). Компания занимается созданием и производством новых высокотехнологичных продуктов с высокой степенью локализации для автоматизации бизнес-процессов в промышленных и торговых предприятиях всех отраслей экономики.

Серверное оборудование ICL техно зарегистрировано в Едином реестре радиоэлектронной продукции Минпромторга. Компании планируют подать заявку на внесение разработанного решения в реестр по классу систем хранения данных.

«На данный момент вместе с ICL техно мы формируем портфель российских продуктов, одним из компонентов которого выступает наше программное обеспечение. Особенно радует готовность партнера к возможной общей разработке полностью отечественного решения на базе процессора “Эльбрус”. У нас уже есть подобный опыт: в результате объединения с рядом ведущих российских технологичных компаний в консорциум мы смогли разработать СХД, аппаратная платформа которой полностью состоит из отечественных компонентов», – отметил Вячеслав Володкович, генеральный директор компании «Аэродиск».

«Основная причина, по которой мы выбрали “Аэродиск” для сотрудничества – это гибкая, активная и инициативная команда, которая работает в компании. Ранее мы уже реализовывали совместный проект: поставляли решения на базе нашего оборудования и программного обеспечения партнера в Министерство Обороны РФ, – сказал Виктор Честнов, руководитель технического отдела “Айсиэл техно”. – Сейчас мы выбираем, какие процессоры лягут в основу совместного решения, и в этом качестве рассматриваем оборудование “Эльбрус”».

СХД Aerodisk Engine – это российская Enterprise-СХД для ИТ-инфраструктуры любого масштаба и сложности. На текущий момент у компании «Аэродиск» более 100 заказчиков на территории России и СНГ, среди них – Федеральное дорожное агентство Росавтодор, ФГУП Стандартинформ, Агентство по страхованию вкладов, АПК «Безопасный город» в Ростове-на-Дону и другие государственные и частные предприятия.