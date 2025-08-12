Разделы

ПАК ЭВО «Лайт» вошел в реестр ПАК Минцифры России

Программно-аппаратный комплекс ЭВО «Лайт», разработанный продуктово-сервисной компанией ICL Services на базе отечественного оборудования «ICL Техно», включен в реестр российских ПАК. Информация о регистрации продукта появилась на официальном ресурсе Минцифры России 28 июля 2025 г. Об этом CNews сообщили представители ICL Services.

ПАК ЭВО «Лайт» представляет собой готовое решение для развертывания рабочих мест буквально за несколько часов благодаря продуманной архитектуре всех компонентов. Комплекс включает сертифицированные ноутбуки производства «ICL Техно» с предустановленной операционной системой Astra Linux, которая обеспечивает высокий уровень защиты данных, и пакетом офисных приложений для корпоративных коммуникаций и работы с документами. Процесс администрирования существенно упрощается благодаря интегрированному в ПАК инструменту централизованного управления и мониторинга рабочих мест Колибри-АРМ.

«Уверен, что включение нашего продукта в реестр поможет ускорить цифровую миграцию бизнеса и госучреждений, обеспечив их современными и безопасными инструментами, – сказал Денис Субботкин, заместитель руководителя направления по инфраструктурным решениям и сервисам ICL Services. – ПАК ЭВО «Лайт» – это не просто ИТ-продукт, а возможность для компаний и госсектора выбирать надежные, сертифицированные решения, соответствующие требованиям безопасности и импортозамещения, для быстрого развертывания мобильных рабочих мест».

«Мы как производитель отечественной реестровой электроники включили в состав комплексного решения высокопроизводительный, современный и в том же время надежный по конфигурации ноутбук. Надеемся на положительную оценку и органичное восприятие пользователями удобства общего сочетания как программного обеспечения, так и аппаратной составляющей ПАКа», – сказал заместитель технического директора «ICL Техно» Виктор Честнов.

