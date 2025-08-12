Разделы

Субботкин Денис


УПОМИНАНИЯ


12.08.2025 ПАК ЭВО «Лайт» вошел в реестр ПАК Минцифры России 1
10.06.2024 ICL Services и «ГрафТех» переведут бизнес на российский аналог MS Visio 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Субботкин Денис и организации, системы, технологии, персоны:

ГрафТех 10 1
ICL ГК 424 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 135 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69948 2
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии 307 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5746 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6708 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25311 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21625 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54532 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26428 1
Microsoft Visio - MS Visio 185 1
Хомасуридзе Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151888 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7140 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9548 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377404, в очереди разбора - 744451.
Создано именных указателей - 180391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

