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ICL Astra Services


19.03.2025 ПАК AICL от ICL Astra Services включен в реестр российского ПО 1
06.12.2024 ICL Astra Services и KPBS заключили партнерское соглашение 1
27.11.2024 ICL Astra Services и Smart Technologies объявляют о сотрудничестве 1
22.11.2024 ICL Astra Services развернула виртуальную ИТ-инфраструктуру для «Медиалогии» 1
19.11.2024 ICL Astra Services развернула виртуальную ИТ-инфраструктуру для «Медиалогии» 1
02.10.2024 Astra Linux начала продавать частное «облако» в виде ПО без нагрузки в виде «железа» 1
25.09.2024 Разработчик Astra Linux выпустил суверенный аналог Zabbix без сложностей в настройке 1
05.09.2024 ICL Services и «Группа Астра» переводят 100 тысяч госслужащих Татарстана на российский софт 1
27.08.2024 Выручка «Группы Астра» выросла на 58% в первом полугодии 2024 года 1
29.07.2024 Отгрузки «Группы Астра» выросли на 64% по итогам первого полугодия 2024 года 1
20.05.2024 В России создан «суверенный» ПАК для частного облака, подобный решениям VMware 1
31.01.2024 Отгрузки «Группы Астра» в 2023 г. достигли рекордного показателя за всю историю компании 1
01.03.2023 Создатели Astra Linux взяли на работу сотни специалистов из знаменитого проекта, убитого санкциями 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

ICL Astra Services и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1961 10
ICL ГК 394 8
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 102 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 313 5
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 126 3
Broadcom - VMware 2385 2
Dell EMC 5037 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 862 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Русоникс 76 2
Fujitsu 2043 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 158 1
GitHub 839 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 148 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 127 1
Microsoft Corporation 24718 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 22 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 819 1
8322 1
Yandex - Яндекс 7495 1
Telegram Group 2070 1
Zabbix SIA - Заббикс 99 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 148 1
SoftMagazin - Софтмагазин Трейд 2 1
KPBS - Krikunov & Partners Business Systems - КПБС - Крикунов и Партнеры Бизнес Системы 17 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1652 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 207 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 2
Новатэк Новафининвест 55 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 422 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2925 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11815 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 681 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19897 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6185 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25645 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21434 5
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1140 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11733 4
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 137 4
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2178 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30066 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28150 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12695 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1041 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1299 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5789 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31186 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 301 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15908 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2706 2
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 110 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10220 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2181 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51479 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3911 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1488 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11216 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2040 2
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 288 2
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 196 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16241 1
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Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3334 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1142 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 812 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 307 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1864 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20954 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16130 1
Программный стек 216 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 301 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ACM - Astra Configuration Manager 7 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 19 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 351 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 244 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 251 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 278 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 159 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 225 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 539 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1345 2
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 155 2
QEMU 54 2
РусБИТех - Astra Automation 16 2
Red Hat libvirt 23 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 284 2
Linux OS 10077 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Monitoring 6 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1634 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 60 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 254 1
ICL SDS teamRay 10 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 147 1
VictoriaMetrics 5 1
Microsoft Windows 15781 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1291 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 43 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 266 1
Mattermost 11 1
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Бородкина Елена 13 2
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Сивцев Илья 141 1
Прянишников Николай 296 1
Владышев Алексей 5 1
Солдатов Андрей 26 1
Садиров Михаил 2 1
Еремченко Юлия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146308 9
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Япония 13325 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52332 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13367 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3011 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1218 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43581 1
Европа Восточная 3103 1
Бразилия - Федеративная Республика 2378 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1369 1
Латвия - Латвийская Республика 819 1
Латвия - Рига 96 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14632 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8695 5
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1650 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4502 3
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4714 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13765 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48550 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6207 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2149 2
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 655 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16485 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7036 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5857 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 686 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3250 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2958 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6981 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1388 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24380 1
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 72 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2515 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3995 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1276 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 170 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1583 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29512 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51717 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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