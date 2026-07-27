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СУРМ Система управления рабочими местами IWMS Integrated workplace management system Интегрированная система управления рабочими местами

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


27.07.2026 Почему виртуальный рабочий стол становится базовым вариантом для ИТ-инфраструктуры 2
03.12.2024 ICL Services представила два программно-аппаратных комплекса, соответствующих стандартам импортозамещения 1
26.09.2024 ПАК ICL Services «Управляемое офисное рабочее место» включен в реестр Минцифры РФ 1
26.09.2024 ПАК ICL Services «Управляемое офисное рабочее место» включен в реестр Минцифры России 1
08.05.2024 Подтверждена совместимость IWMS-решения ValMaster FM/FSM v.10 с СУБД Postgres Pro 2
03.08.2011 Системы управления недвижимостью: как выбрать, кому платить 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

СУРМ и организации, системы, технологии, персоны:

ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 174 5
ICL ГК - ICL Group 506 5
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 158 5
Ред Софт - Red Soft 1261 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3170 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 526 2
Крок - Croc 1970 2
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1522 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 2
WowNet - Linki - Линки 8 1
ГрафТех - Графические Технологии 20 1
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МЛЦ 3 1
SAP SE 5629 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 668 1
Softline - Софтлайн 3793 1
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Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2403 1
ALMI partner - АЛМИ партнер - Алми прайм - Алми трейд 198 1
Информзащита 949 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1453 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 516 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 995 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1013 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 440 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5046 1
Компьюлинк ГК - Compulink 455 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 234 1
ФОРС - Центр разработки 710 1
Код Безопасности 820 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 302 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 70 1
Хост ГК - HostVM - Базовый код 80 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 568 1
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 61 1
Cleverics - Клеверикс 41 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 612 1
GreenData - Гриндата 91 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 62 1
Multifactor - Мультифактор 138 1
Syngenta - Сингента - Syngenta Crop Protection 12 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1817 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13850 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5813 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54665 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26292 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13004 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15543 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28530 3
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 195 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13278 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13083 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35737 2
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26792 2
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6428 2
Repository - Репозиторий 1198 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12334 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13358 2
CAFM - Computer Aided Facilities Management - информационная система управления недвижимостью 54 2
GPU - vGPU - virtual Graphics processing unit - GPU virtualization - виртуальный графический процессор - виртуальный графический ускоритель - GPUaaS - GPU as a Service 83 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23662 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1918 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1634 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5077 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2913 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18327 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8458 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3219 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18256 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17095 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2627 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 346 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5250 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1665 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  889 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 974 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7860 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4461 1
ICL Колибри-АРМ - автоматизированное управление рабочими местами 48 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1641 4
НКТ - Р7-Офис 558 4
ICL Services - ЭВО ПАК - ЭВО Лайт 5 2
ICL BasicRAY ПК 10 2
ICL ViewRay - серия мониторов 6 2
ALMI partner - АльтерОС 57 1
ICL DataCube МЦОД 5 1
ICL Автозаказы 3 1
ICL Голосовой помощник 2 1
ICL Колибри-ЦОД 3 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1067 1
Linux OS 11641 1
Новые облачные технологии - МойОфис 967 1
Microsoft Windows 17000 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1460 1
VK Cloud Private - VK Частное облако - VK Private Cloud Light - Mail.ru Private Cloud 27 1
ALMI AlterOS 117 1
ELMA 365 - low-code платформа для автоматизации бизнеса и бизнес-процессов 207 1
Хост ГК - HostVM VDI - платформа виртуализации 36 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 90 1
Carbon Soft - EvaTeam - Еватим - EvaEcoSystem 46 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 300 1
Интехнедвижимость НПЦ - ValMaster Property Manager - ValMaster FM/FSM 1 1
Лазаренко Дмитрий 109 1
Фролов Александр 40 1
Ильин Виктор 4 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55038 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3502 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13864 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 695 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2894 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11936 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7925 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6224 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58338 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5688 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4003 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2515 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2797 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6604 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6668 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54012 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8959 1
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3534 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8564 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2363 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 395 1
НМГ - Медиалогия 38 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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