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ICL Astra Services развернула виртуальную ИТ-инфраструктуру для «Медиалогии»

ICL Astra Services реализовала проект по развертыванию виртуальной инфраструктуры рабочих мест для компании «Медиалогия», создателя одноименной системы мониторинга и анализа СМИ. В условиях режима удаленной работы сотрудников заказчика одной из главных задач проекта стала необходимость обеспечить информационную безопасность, оптимизировать поддержку и реализовать управление инфраструктурой с условием сохранения непрерывности бизнеса.

Для внедрения команда ICL Astra Services отобрала отечественные продукты – систему виртуализации «Брест» и ПО Termidesk VDI, что позволило сделать инфраструктуру отказоустойчивой и масштабируемой. За 2,5 месяца эксперты выполнили полный цикл работ, от интеграции решений с доменом службы каталогов заказчика и настройки двухфакторной аутентификации для обеспечения безопасности до полного технического сопровождения.

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В результате проекта сотрудники «Медиалогии» теперь могут использовать свои устройства для удаленного подключения к рабочим местам, при этом компания полностью сохранила контроль над безопасностью и смогла упростить управление инфраструктурой, сделав ее более гибкой.

«Недавно завершенный проект по развертыванию решения виртуальных рабочих мест был примером профессионализма и качественной командной работы как наших сотрудников, так и специалистов ICL Astra Services. А благодаря эффективному планированию все работы были завершены в срок, – отметил Николай Воеводин, директор департамента эксплуатации компании «Медиалогия». – Внедрение отечественных технологий сохранило нашим сотрудникам возможность работать удаленно, а отдельно хочется отметить внимание к деталям и высокий уровень поддержки на всех этапах проекта. Хорошая работа!»

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