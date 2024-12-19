Садиров Михаил
|19.12.2024
|Компании Smart Technologies и «Интерпроком» заключили партнерское соглашение 1
|27.11.2024
|ICL Astra Services и Smart Technologies объявляют о сотрудничестве 1
Садиров Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 147 2
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
|InterProCom - Интерпроком 42 1
|ICL Astra Services 12 1
|ICL ГК 381 1
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 1
|Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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