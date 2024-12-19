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Садиров Михаил



19.12.2024 Компании Smart Technologies и «Интерпроком» заключили партнерское соглашение 1
27.11.2024 ICL Astra Services и Smart Technologies объявляют о сотрудничестве 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Садиров Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 147 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
InterProCom - Интерпроком 42 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
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