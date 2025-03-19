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ПАК AICL от ICL Astra Services включен в реестр российского ПО

Программно-аппаратный комплекс (ПАК) AICL, разработанный компанией ICL Astra Services, совместным предприятием «Группы Астра» и ГК ICL, включен в реестр Минцифры №26937. Это подтверждает соответствие решения современным требованиям импортозамещения, а также гарантирует пользователям надежность и безопасность эксплуатации.

ПАК AICL – российское решение для построения частного облака на базе платформы AIC, созданное «Группой Астра» и «ICL Техно». Комплекс обеспечивает полноценное управление облачными вычислительными ресурсами в рамках единой платформы.

На данный момент в линейке ПАК AICL представлена редакция Starter – оптимальное решение для небольших организаций и филиалов. Также запланирован выпуск версии PreCloud для отдельных компаний и дивизионов, а также Cloud для крупных предприятий с территориально распределенной инфраструктурой.

«Включение нашего ПАК в реестр российского ПО – это важный шаг в развитии отечественных технологий. Мы предлагаем предприятиям полный цикл услуг по созданию и эксплуатации частных облаков на российской платформе, соответствующей всем требованиям безопасности и эффективности. Наша цель – предоставить бизнесу и государственным организациям надежную и гибкую инфраструктуру, независимую от зарубежных решений», – отметил Андрей Разин, заместитель исполнительного директора ICL Astra Services.

«ПАК AICL – это первый уникальный реестровый продукт, который позволяет заказчикам получать комплексную услугу по организации частных защищенных облаков: единая техническая поддержка, надежная облачная платформа и реестровое оборудование в одной поставке», – сказал Анна Арутюнова, заместитель директора департамента облачных сервисов «Группы Астра».

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