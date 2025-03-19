Получите все материалы CNews по ключевому слову
Арутюнова Анна
|19.03.2025
|ПАК AICL от ICL Astra Services включен в реестр российского ПО 1
|12.09.2023
|HR Tech «Росатома» завершил первый проект по внедрению продукта «Рекорд» на зарубежной площадке 1
Арутюнова Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|Турция - энергетика - Аккую Нуклеар АЭС - атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 13 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11815 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
|Росатом - Гринатом - Атомкор 5 1
|Росатом - Гринатом - Мой голос 11 1
|Росатом HCM HR Tech 3 1
|МегаФон - Цифровой подбор линейного персонала 9 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347790, в очереди разбора - 762867.
Создано именных указателей - 171307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.