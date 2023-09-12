HR Tech «Росатома» завершил первый проект по внедрению продукта «Рекорд» на зарубежной площадке

HR Tech «Росатома», подразделение АО «Гринатом», запустил сервис для управления эффективностью, развитием и карьерой «Рекорд» на АЭС «Аккую» в Турецкой Республике. Об этом CNews сообщили представители АО «Гринатом».

На момент старта проекта на строящейся АЭС требовалась автоматизация ряда ключевых HR-процессов. «Внедрение сервиса позволило обеспечить сотрудников необходимыми ИТ-инструментами в соответствии с высокими стандартами автоматизации HR-процессов. Благодаря этому, в частности, возросло удобство ведения ключевой информации о годовых показателях достижения целей компании», – отметил директор по цифровизации АО «Аккую нуклеар» Сергей Емельянов.

Работа над проектом началась в декабре 2022 г. На первом этапе всего за три месяца был внедрен модуль «Управление эффективностью». Изначально график предполагал годовой объем работ, но понимая всю важность и срочность задачи, команда проекта подготовила релиз модуля уже к началу ежегодного цикла оценки – в марте 2023 г. Это позволило более двум тысячам сотрудников проекта АЭС «Аккую» пройти оценку за 2022 г. и поставить цели на следующий год непосредственно в системе. «Проект стал настоящим вызовом для команды разработки, ведь менее чем за три месяца мы адаптировали сервис под локальное законодательство и особенности учета, перевели пользовательские интерфейсы и отчетность на три языка, вышли на поддержку сервиса на международном уровне», – сказала заместитель директора Центра цифровых HR-технологий «АО Гринатом», руководитель проекта в Турецкой Республике Анна Арутюнова.

Вторым этапом реализации стало внедрение модулей «Карьера и преемственность» и «Обучение и развитие». Таким образом, сегодня «Рекорд» уже работает с полноценным функционалом, став первой HR-системой корпоративного уровня с отраслевыми стандартами на проекте АЭС «Аккую». «Автоматизация и цифровизация ключевых процессов, в том числе в работе специалистов по HR, – один из наших приоритетов. Система «Рекорд» помогает обучать и развивать кадры в компании, делая такое развитие понятным и удобным для сотрудников и руководителей», – сказал директор по персоналу АО «Аккую нуклеар» Андрей Павлюк.

Запуск системы позволил автоматизировать HR-процессы и сократить временные затраты на них, а также исключить ошибки ввода данных, которые возникали при ручном ведении карт КПЭ. «Проект для АО «Аккую нуклеар» – первый опыт внедрения сервиса «Рекорд» за пределами России. Он поставил перед нами новые вызовы, с которыми мы не сталкивались ранее, в том числе: локализация решения под требования заказчика, интеграция с локальными сервисами и источниками данных. Поэтому для нас особенно ценно, что проект реализован максимально качественно и с существенным опережением графика. Это дает нам отличные перспективы по дальнейшему внедрению наших продуктов на зарубежных площадках», – отметила директор Центра цифровых HR-технологий АО «Гринатом», руководитель направления HR Tech «Росатома» Галина Богатова.

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«Рекорд» – сервис, разработанный АО «Гринатом» и включенный в Реестр российского ПО. Используется на предприятиях атомной отрасли как обязательный в части оценки эффективности, планирования обучения и преемственности. Включает в себя модули «Управление эффективностью», «Карьера и преемственность», «Обучение и развитие» и «Цифровой подбор». Общее количество пользователей с начала 2023 г. превысило 140 тыс. человек.

HR Tech «Росатома» – подразделение АО «Гринатом», с численностью свыше 350 сотрудников. Разработчик и интегратор комплексных инновационных HR Tech-решений в атомной отрасли и крупных российских компаниях. Ключевые продукты: платформа АТОМКОР, сервис для управления эффективностью, развитием и карьерой сотрудников «Рекорд», платформа для проведения онлайн-опросов «Мой голос». Располагает опытом внедрения и тиражирования корпоративных HR-сервисов более чем на 160 предприятиях атомной отрасли в условиях широкой географической распределенности.