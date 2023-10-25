Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196227
ИКТ 15127
Организации 11641
Ведомства 1503
Ассоциации 1101
Технологии 3574
Системы 26883
Персоны 85613
География 3091
Статьи 1577
Пресса 1296
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2806
Мероприятия 894

Росатом Гринатом Атомкор

Росатом - Гринатом - Атомкор

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.10.2023 «Росатом» расширил функционал сервиса интерактивных онлайн-опросов «Мой голос» 1
12.09.2023 HR Tech «Росатома» завершил первый проект по внедрению продукта «Рекорд» на зарубежной площадке 1
05.09.2023 Платформа «Росатома» станет заменой решений SAP 1
19.12.2022 Евгений Абакумов -

Евгений Абакумов, ИТ-директор «Росатома», в интервью CNews — о цифровой тени атомной отрасли

 1
18.10.2022 Какие HR-процессы можно перевести в цифровой вид прямо сейчас 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 258 6
Ростелеком 10836 1
SAP SE 5568 1
ИКС 510 1
Softline - Софтлайн 3646 1
9452 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 939 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2378 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2943 1
Крок - Croc 1953 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1399 1
БАРС Груп 573 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 423 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 144 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 957 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 355 1
Dassault Systemes 233 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 191 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 178 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 769 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 131 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 1
Siemens AG - Siemens Group 2664 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 45 1
Росатом - Росэнергоатом - Консист-ОС - Консист — оператор связи - ЦЦТ - Центр цифровых технологий 15 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ - АйтиЭфБи Тех - АйтиЭфБи Кор 106 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 1
Вкусно — и точка 34 1
РЖД - Российские железные дороги 2077 1
Связной ГК 1396 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 549 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 607 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 326 1
McDonald’s - Макдоналдс 219 1
Роснефть НК - нефтяная компания 554 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1193 1
Газпром нефть 701 1
Ак Барс Банк 283 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 220 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 614 1
Транснефть 334 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 349 1
Турция - энергетика - Аккую Нуклеар АЭС - атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 14 1
Эвалар - Evalar 3 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2301 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13577 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3269 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3786 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 348 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 84 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4167 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21427 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60751 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63867 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12032 3
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 656 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25020 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27054 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7302 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1668 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6418 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35588 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 593 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12683 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5058 2
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 414 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2022 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 875 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1808 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1186 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1495 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12889 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4969 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6408 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17884 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7766 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4290 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1565 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27954 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3746 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1146 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 700 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10084 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 332 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2184 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1557 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13795 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9147 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2184 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13445 1
Росатом - Гринатом - Мой голос 13 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
Microsoft Windows 16759 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 175 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2338 1
МегаФон - Цифровой подбор линейного персонала 9 1
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 43 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 187 1
Росатом HCM HR Tech 3 1
Kaspersky - ForPeople - OrgManager GP HR-платформа 14 1
Арутюнова Анна 2 1
Павлюк Андрей 1 1
Мишустин Михаил 776 1
Абакумов Евгений 226 1
Емельянов Сергей 8 1
Гусев Михаил 27 1
Серебряков Дмитрий 5 1
Русадзе Нина 2 1
Колесникова Татьяна 1 1
Журавлева Юлия 3 1
Украинцева Евгения 6 1
Ананьин Александр 1 1
Хазиахметова Диляра 1 1
Загуренко Тимофей 2 1
Зеленкова Лариса 1 1
Кучменева Анастасия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164049 6
Турция - Турецкая республика 2585 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19333 2
Россия - УФО - Челябинская область 1481 1
Египет - Арабская Республика 1081 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 149 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3358 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11323 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4555 2
Экономический эффект 1305 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15801 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33249 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4463 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4391 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6507 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3811 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3643 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5685 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 331 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5686 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1639 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26938 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 384 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6094 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6432 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 676 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2120 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6516 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56965 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1056 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8143 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52854 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17957 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3927 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3002 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6510 1
Паспорт - Паспортные данные 2814 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 959 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1691 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11149 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3416 1
Металлы - Никель - Nickel 356 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8422 1
Айсберг - Eisberg 198 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Blue-collar worker - Синий воротничок 52 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1538 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3907 1
University of Basel - Базельский университет 8 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 293 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 481 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 716 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 275 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 180 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 27 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 630 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2176 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450550, в очереди разбора - 728421.
Создано именных указателей - 196227.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще