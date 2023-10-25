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Росатом Гринатом Атомкор
СОБЫТИЯ
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Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Арутюнова Анна 2 1
|Павлюк Андрей 1 1
|Мишустин Михаил 776 1
|Абакумов Евгений 226 1
|Емельянов Сергей 8 1
|Гусев Михаил 27 1
|Серебряков Дмитрий 5 1
|Русадзе Нина 2 1
|Колесникова Татьяна 1 1
|Журавлева Юлия 3 1
|Украинцева Евгения 6 1
|Ананьин Александр 1 1
|Хазиахметова Диляра 1 1
|Загуренко Тимофей 2 1
|Зеленкова Лариса 1 1
|Кучменева Анастасия 1 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450550, в очереди разбора - 728421.
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