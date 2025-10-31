Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185075
ИКТ 14368
Организации 11148
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3522
Системы 26353
Персоны 79602
География 2978
Статьи 1568
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 873

Журавлева Юлия


СОБЫТИЯ


31.10.2025 «Яндекс Еда» запускает первую в России бесплатную школу для менеджеров доставки 1
06.06.2024 «Яндекс Еда» запускает бесплатный консалтинг для владельцев и менеджеров ресторанов в регионах России 1
18.10.2022 Какие HR-процессы можно перевести в цифровой вид прямо сейчас 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Журавлева Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 230 1
БАРС Груп 558 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 55 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Yandex - Яндекс 8311 1
Telegram Group 2487 1
Вкусно — и точка 28 1
Горячо Кейтеринг - TTbistro - КРАСА 1 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 536 1
Связной ГК 1383 1
Роснефть НК - нефтяная компания 529 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 550 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1116 1
Ак Барс Банк 274 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 202 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 323 1
McDonald’s - Макдоналдс 202 1
Эвалар - Evalar 3 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 284 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3100 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2135 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 333 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5183 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 673 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 248 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22682 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12878 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5201 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7485 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25834 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17338 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 985 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13242 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3594 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1512 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56421 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6785 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11288 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 613 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5788 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12249 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2749 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1951 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9918 1
SCRUM - Методология совместной работы 147 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3293 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3491 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33591 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5359 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2381 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 565 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12120 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1141 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3711 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11132 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4568 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6972 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1442 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2058 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4128 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7995 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1300 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2004 1
Росатом - Гринатом - Атомкор 5 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 252 1
Kaspersky - ForPeople - OrgManager GP HR-платформа 14 1
Украинцева Евгения 6 1
Ананьин Александр 1 1
Хазиахметова Диляра 1 1
Загуренко Тимофей 2 1
Зеленкова Лариса 1 1
Кучменева Анастасия 1 1
Степанова Марина 1 1
Ковальчук Лилия 2 1
Бырина Кристина 1 1
Ситников Юрий 2 1
Черкашин Илья 1 1
Гусев Михаил 25 1
Серебряков Дмитрий 5 1
Русадзе Нина 2 1
Колесникова Татьяна 1 1
Левицкий Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 155245 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 143 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18424 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45394 1
Израиль 2779 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2621 1
Казахстан - Республика 5769 1
Беларусь - Белоруссия 6003 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14449 1
Армения - Республика 2364 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5344 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1416 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3024 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3752 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6177 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3179 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6194 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10615 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50866 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14915 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25733 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2891 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6307 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Blue-collar worker - Синий воротничок 42 1
Экономический эффект 1189 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6284 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 304 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8188 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 602 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 985 1
Паспорт - Паспортные данные 2706 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 911 1
Металлы - Никель - Nickel 345 1
Айсберг - Eisberg 193 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10064 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3657 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4378 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1642 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 367 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17253 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7996 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31528 1
University of Basel - Базельский университет 8 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2127 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396965, в очереди разбора - 732459.
Создано именных указателей - 185075.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/