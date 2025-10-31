Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ковальчук Лилия
СОБЫТИЯ
|31.10.2025
|«Яндекс Еда» запускает первую в России бесплатную школу для менеджеров доставки 1
|06.06.2024
|«Яндекс Еда» запускает бесплатный консалтинг для владельцев и менеджеров ресторанов в регионах России 1
Ковальчук Лилия и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Group 2487 1
|Yandex - Яндекс 8311 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5183 1
|Левицкий Дмитрий 2 1
|Степанова Марина 1 1
|Журавлева Юлия 3 1
|Бырина Кристина 1 1
|Черкашин Илья 1 1
|Ситников Юрий 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396982, в очереди разбора - 732476.
Создано именных указателей - 185075.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.