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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197705
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Серебряков Дмитрий

СОБЫТИЯ


13.07.2026 В Сеченовском университете создали ментальный ИИ-помощник для бегунов 1
21.11.2022 Как ИТ-отделы ритейлеров справляются с неприятностями 1
24.10.2022 «Возмутительные прогнозы»: что ждет наших HRD 1
18.10.2022 Какие HR-процессы можно перевести в цифровой вид прямо сейчас 3
04.10.2022 Цифровая HR платформа о бизнесе в новых реалиях на конференции CNews "Цифровизация в HR-сфере: актуальные задачи" 1
31.10.2007 В России разработан алгоритм прогноза преступности 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Серебряков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 1
IBS Dunice - Дунайс 7 1
Yandex - Яндекс 9130 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1330 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1751 1
9529 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2390 1
БАРС Груп 574 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4905 1
ММК Информсервис 68 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 271 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 210 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 790 1
Газинформсервис - ГИС 488 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 68 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 134 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 1
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 1
Т1 Иннотех 213 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 41 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 2
McDonald’s - Макдоналдс 219 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1200 2
Эвалар - Evalar 3 1
Красный квадрат 11 1
Газпром ГПМХ - Insight People - Инсайт Люди 5 1
Вкусно — и точка 35 1
РЖД - Российские железные дороги 2086 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8776 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3135 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
Связной ГК 1400 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 613 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 235 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 146 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
X5 Group - Перекрёсток 639 1
ВкусВилл - Избёнка 213 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2402 1
Роснефть НК - нефтяная компания 559 1
Ак Барс Банк 283 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 541 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 222 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 620 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 500 1
Zenden Group - Дом одежды 66 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
En+ Group - Эн+ ГК 37 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 353 1
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3281 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2319 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13684 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 347 1
Федеральное казначейство России 1941 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 404 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13875 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4218 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21971 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12136 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6491 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35897 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4847 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64499 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4311 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25934 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1710 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3784 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10145 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13541 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25356 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6906 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2847 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3190 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8183 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12846 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7620 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2658 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1134 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5138 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3221 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 830 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2875 1
Робототехника - Роботы-питомцы - Robotic pet - Собакоробот - Робособака - Робот-собака - Киберсобака - Robotic dogs 38 1
DTaaS - Digital Transformation as a Service - цифровая трансформация как сервис 33 1
Backlog - Бэклог - невыполненная работа - накопленный объём работы 65 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7388 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1515 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18006 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12781 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34556 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3184 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3291 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 702 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4588 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2345 1
Kaspersky - ForPeople - OrgManager GP HR-платформа 14 1
Росатом - Гринатом - Атомкор 7 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
HP Vertica Analytics Platform - HP HAVEn 51 1
Айсорс - Isource Inspector 25 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 627 1
Microsoft Azure 1520 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 338 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 192 1
НКТ - Р7-Офис 539 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2538 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 693 1
Microsoft Azure Synapse Analytics 7 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2383 1
Apache Airflow 73 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 506 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 76 1
Королёв Дмитрий 60 1
Русадзе Нина 2 1
Колесникова Татьяна 1 1
Тятюшев Максим 207 1
Курилович Евгений 9 1
Наумов Владимир 18 1
Ильина Наталья 18 1
Журавлева Юлия 3 1
Украинцева Евгения 6 1
Ананьин Александр 1 1
Хазиахметова Диляра 1 1
Загуренко Тимофей 2 1
Зеленкова Лариса 1 1
Кучменева Анастасия 1 1
Тихонова Божена 16 1
Чаркин Владимир 16 1
Порошин Тимур 32 1
Шаев Виталий 59 1
Холодов Евгений 1 1
Проскурин Денис 2 1
Жигалов Олег 21 1
Щепалин Олег 23 1
Хуснутдинов Ильяс 16 1
Ивницкий Дмитрий 16 1
Скачков Дмитрий 18 1
Натрусов Артем 313 1
Шадаев Максут 1208 1
Феоктистов Вадим 36 1
Чаркин Евгений 317 1
Абакумов Евгений 226 1
Сотин Денис 216 1
Сергеев Сергей 179 1
Свиридов Владимир 28 1
Солопов Вячеслав 37 1
Чурсин Дмитрий 87 1
Виноградов Александр 65 1
Богданов Андрей 46 1
Свинцов Андрей 55 1
Меденцев Константин 106 1
Трофимов Дмитрий 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 165068 5
Европа 24912 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47373 1
Азия - Азиатский регион 5898 1
Польша - Республика 2029 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3445 1
Германия - Федеративная Республика 13168 1
Украина 7911 1
Болгария - Республика 799 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 827 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1108 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 553 1
Сербия - Республика 373 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 358 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 151 1
Сербия - Белград 62 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27106 4
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 687 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53145 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11231 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Blue-collar worker - Синий воротничок 54 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5720 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1708 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3447 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1562 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6560 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3817 2
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 388 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6471 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6549 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15930 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6526 2
Паспорт - Паспортные данные 2827 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1080 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 486 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 984 1
Металлы - Никель - Nickel 358 1
Металлы - Золото - Gold 1243 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8454 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6666 1
Айсберг - Eisberg 200 1
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 228 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 864 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11508 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 526 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12233 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3723 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3111 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 333 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4578 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21480 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5434 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 407 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1310 1
Экономический эффект 1324 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 213 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 260 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
University of Basel - Базельский университет 8 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2185 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1275 2
CNews AWARDS - награда 571 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456816, в очереди разбора - 727715.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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