Индексная книга (каталог) CNews*
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Серебряков Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 8
Серебряков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Королёв Дмитрий 60 1
|Русадзе Нина 2 1
|Колесникова Татьяна 1 1
|Тятюшев Максим 207 1
|Курилович Евгений 9 1
|Наумов Владимир 18 1
|Ильина Наталья 18 1
|Журавлева Юлия 3 1
|Украинцева Евгения 6 1
|Ананьин Александр 1 1
|Хазиахметова Диляра 1 1
|Загуренко Тимофей 2 1
|Зеленкова Лариса 1 1
|Кучменева Анастасия 1 1
|Тихонова Божена 16 1
|Чаркин Владимир 16 1
|Порошин Тимур 32 1
|Шаев Виталий 59 1
|Холодов Евгений 1 1
|Проскурин Денис 2 1
|Жигалов Олег 21 1
|Щепалин Олег 23 1
|Хуснутдинов Ильяс 16 1
|Ивницкий Дмитрий 16 1
|Скачков Дмитрий 18 1
|Натрусов Артем 313 1
|Шадаев Максут 1208 1
|Феоктистов Вадим 36 1
|Чаркин Евгений 317 1
|Абакумов Евгений 226 1
|Сотин Денис 216 1
|Сергеев Сергей 179 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Чурсин Дмитрий 87 1
|Виноградов Александр 65 1
|Богданов Андрей 46 1
|Свинцов Андрей 55 1
|Меденцев Константин 106 1
|Трофимов Дмитрий 43 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 260 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
|РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
|University of Basel - Базельский университет 8 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456816, в очереди разбора - 727715.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456816, в очереди разбора - 727715.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.