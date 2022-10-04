Цифровая HR платформа о бизнесе в новых реалиях на конференции CNews "Цифровизация в HR-сфере: актуальные задачи"

4 октября 2022 г. состоится конференция CNews «Цифровизация в HR-сфере: актуальные задачи», на которой участники обсудят, как изменения на рынке труда повлияют на потребность в автоматизации HR-процессов. В рамках конференции выступит Дмитрий Серебряков, основатель и CEO Цифровой HR платформы – экосистемы цифровых сервисов с полной автоматизацией HR и финансовых процессов при работе с самозанятыми исполнителями с применением алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения.

В 2022 г. бизнесу в России приходится привыкать к новым реалиям. Дефицит линейного персонала – проблема, с которой столкнулись многие компании из сфер ритейла и общепита, сервисов доставки и клининга, организации, которые занимаются строительством, оказывают курьерские, складские и логистические услуги.

«Несмотря на то, что у "синих воротничков" есть большая потребность в подработке, компаниям до сих пор не хватает рук, – отмечает Дмитрий Серебряков. – Особенно остро эта проблема ощущается в период восстановления бизнеса, при открытии новых торговых точек, во время "пиковых" нагрузок или когда штатные сотрудники вынужденно приостанавливают свою деятельность в компании. Искать и подбирать линейных исполнителей – долго, потому что во многих компаниях 95% HR и финансовых процессов по работе с ними выполняются с использованием человеческих ресурсов. Это влечет за собой множественные ошибки и тормозит бизнес-процессы. А еще это дорого, ведь "синие воротнички" все время находятся в поиске лучших условий и часто меняют место работы. А значит, поиск новых исполнителей необходимо вести регулярно и тратить на это финансовые и человеческие ресурсы».

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На конференции Дмитрий Серебряков расскажет, как проект – Цифровая HR платформа – помогает бизнесу: полностью автоматизирует HR и финансовые процессы при работе с самозанятыми исполнителями, в 3 раза сокращает время подбора и оформления внештатного персонала, оптимизирует затраты на фонд оплаты труда до 30%, берет на себя весь документооборот и отчетность, формирует чеки и обеспечивает выплаты. При этом платформа обеспечивает полную прозрачность и легальность процессов при любых проверках ФНС РФ.