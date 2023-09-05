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Импортонезависимость
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Платформа «Росатома» станет заменой решений SAP

Сервис «Рекорд» станет альтернативой продуктов компании SAP, которая прекращает поддержку своего ПО в России. Об этом CNews сообщили представители АО «Гринатом».

Сегодня стало известно, что компания SAP – разработчик ИТ-решений для управления бизнес-процессами – уведомила партнеров и клиентов о прекращении поддержки своих решений в России до 31 декабря 2023 г.

Для пользователей и участников рынка эта новость не стала неожиданностью. Впервые о решении SAP уйти из России стало известно весной 2022 г., а с января 2023 г. компания официально не поддерживает локальные версии своих продуктов. Российские пользователи системы оказались перед сложным выбором: остаться на частичной поддержке вендора, получая минимум обновлений, который пока еще выпускается для российского рынка, обеспечивать поддержку системы силами собственной команды или взаимодействовать со специалистами на аутсорсинге.

Как найти качественную замену продуктам SAP? «Основной альтернативой должны стать полностью импортонезависимые продукты, уже адаптированные к работе крупных предприятий, сочетающие в себе необходимый функционал и подходящие под существующие запросы компаний. Например, в отношении замены SAP SuccessFactors наиболее перспективным решением является продукт «Рекорд» для управления эффективностью, развитием и карьерой сотрудников. Это стабильный и функциональный продукт, работающий с большими объемами информации, с нативным и понятным для пользователей интерфейсом», – сказала директор Центра цифровых HR-технологий АО «Гринатом», руководитель направления HR Tech «Росатома» Галина Богатова.

«Рекорд» – российская платформа, созданная в Росатоме. Включает в себя модули «Управление эффективностью», «Карьера и преемственность», «Обучение и развитие» и «Подбор персонала». Общее количество пользователей с начала 2023 г. превысило 140 тыс. человек. Функционал сервиса позволяет штатным сотрудникам актуализировать карьерные планы в течение года, устанавливать цели, обучаться и оценивать эффективность своей работы, а руководителям – согласовывать годовые цели подчиненных, оценивать развитие и эффективность команд, проводить круглые столы, выбирать преемников и резервистов, подавать заявки на подбор персонала и согласовывать кандидатов.

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Импортонезависимость

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HR Tech «Росатома» – подразделение АО «Гринатом» с численностью свыше 350 сотрудников. Разработчик и интегратор комплексных инновационных HR-систем в атомной отрасли и крупных российских компаниях. Ключевые продукты: базовая HR-платформа «Атомкор», сервис для управления эффективностью, развитием и карьерой сотрудников «Рекорд», платформа для проведения онлайн-опросов «Мой голос». Располагает опытом внедрения и тиражирования корпоративных HR-сервисов более чем на 160 предприятиях атомной отрасли в условиях широкой географической распределенности.

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