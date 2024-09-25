Разработчик Astra Linux выпустил суверенный аналог Zabbix без сложностей в настройке

Новое инфраструктурное решение «Группы Астра»

Как стало известно CNews, «Группа Астра» выводит на рынок свое новое программное решение Astra Monitoring. Продукт предназначен для всестороннего мониторинга продуктов компании и всех слоев физической и виртуальной ИТ-инфраструктуры, приложений, а также системных и бизнес-сервисов.

Платформа Astra Monitoring представляет собой единый центр мониторинга инфраструктуры, который обеспечивает распределенный сбор метрик и логов, что позволяет получать данные в реальном времени, обеспечивая представление о работе всей инфраструктуры, рассказали CNews в компании.

Astra Monitoring является собственной разработкой «Группы Астра», в которой были применены наработки проектов с открытым исходынм кодом: колоночная СУБД Clickhouse родом из «Яндекса», СУБД для хранения данных в форме временного ряда VictoriaMetrics и объектно-реляционная СУДБ PostgreSQL. Система включена Единый реестр российского ПО Минцифры с июня 2024 г.

Возможности продукта

Согласно презентации продукта, доступной на официальном сайте «Группы Астра», в число функциональных возможностей Astra Monitoring входит мониторинг как собственных продуктов, так и инфраструктуры (вычислительной и сетевой).

Группа Астра Создатели Astra Linux выводят на рынок новое инфраструктурное решение

Для ОС Astra Linux, системы централизованного управления доменом ALD Pro, платформы виртуализации ПК СВ «Брест», почтового сервера RuPost, инструмента резервного копирования RuBackup и решения для удаленного доступа Termidesk предусмотрены предустановленные панели с метриками, пороговые значения и события, а также ведется сбор логов. Дорожная карта продукта предполагает дополнение этого перечня продуктами DCI Manager, VM Manager и BILL Manager в III-IV кварталах 2024 г., а также Astra Nodus и Tantor в I-II кварталах 2025 г.

Мониторинг серверов под управлением Windows и Linux в Astra Monitoring осуществляется при помощи специальной программы-агента (Agent Astra Monitoring), устанавливаемой на объект мониторинга. Кроме того, поддерживается мониторинг сетевого оборудования с поддержкой протокола управления SNMP. Astra Monitoring также обеспечивает сбор метрик IPMI и Kubernetes.

Статус всех наблюдаемых систем отражен в единой консоли мониторинга. ПО позволяет клиенту настраивать информационные панели (дашборды) посредством графического интерфейса по собственному усмотрению. Поддерживается ролевая модель доступа для разных групп персонала клиента, благодаря чему каждая из них имеет возможность наблюдать только за необходимыми для их работы показателями с нужной степенью детализации.

Встроенные модули оповещения, конфигураций и отчетности обеспечивают доступ к логам и метрикам, просмотру и управлению инфраструктурой и ее проблемами, информирование о событиях по почте, через Telegram и Mattermost.

С точки зрения бизнеса внедрение Astra Monitoring способствует оптимизации трудозатрат на поддержку и сопровождение благодаря единому центру мониторинга, сокращению времени диагностики инцидентов и расследования причин аварий, уменьшению числа инцидентов и сокращению периодов недоступности сервисов, а также переходу от модели реагирования на уже случившиеся инциденты к модели предотвращения критических ситуаций, считают в «Группе Астра».

Как Zabbix, только проще в настройке

Среди известных зарубежных аналогов Astra Monitoring с сопоставимой функциональностью можно выделить систему Zabbix, сказали CNews в «Группе Астра».

Система мониторинга статусов сервисов компьютерной сети, серверов и сетевого оборудования Zabbix является свободным программным обеспечением с открытым исходным кодом (лицензия AGPL v3.0). Руководит процессом развития системы компания Zabbix SIA/LLC со штаб-квартирой в Риге (Латвия). Компания также имеет офисы в Японии, Бразилии, Мексике и США. Ее основателем, генеральным директором и непосредственным создателем ПО Zabbix является рижанин Алексей Владышев.

«[Zabbix] это бесплатный Open Source, но для его поддержки требуется глубокая экспертиза сотрудников компании-заказчика для настройки. Мы же идем по пути самостоятельного классического мониторинга всех слоев инфраструктуры, чтобы не быть связанными обновлениями компонентов иностранного решения», – пояснил представитель «Группы Астра» в разговоре CNews.

Лицензионная политика

Astra Monitoring лицензируется по пакетной модели, то есть цена лицензии на использование продукта в первую очередь определяется количеством объектов инфраструктуры заказчика, подлежащих мониторингу.

Размер пакета может составлять 100, 500, 1 тыс., 2,5 тыс. и 5 тыс. объектов, следует из информационных материалов о продукте. К объектам мониторинга относятся физические или виртуальные сервера (в том числе системы хранения данных), маршрутизаторы и коммутаторы, а также контейнеры (как единица виртуализации уровня ОС).

Astra Monitoring доступна у партнеров «Группы Астра» и отдельных российских дистрибьюторов ПО. Также новинка доступна в составе программных и программно-аппаратных платформ, а также в составе частного облака Astra Infrastructure Cloud (AIC).

Стоимость лицензии устанавливается партнерами самостоятельно. В частности, как выяснил CNews, «дочка» «1С» SoftMagazin на своем официальном сайте предлагает лицензию на Astra Monitoring, включающую пакет на 2,5 тыс. объектов мониторинга и обновлениями сроком действия один год по цене чуть более 2,68 млн руб.

Целевой аудиторией разработчики Astra Monitoring называют организации, заинтересованные в альтернативе продуктам западных вендоров, а также средствах мониторинга критической информационной инфраструктуры.

Новые инфраструктурные решения «Группы Астра»

В конце мая 2024 г. компания ICL Astra Services – совместное предприятие «Группы Астра» и «ICL Техно» – представила программно-аппаратный комплекс (ПАК) для построения частного облака на основе «железа» «ICL Техно» и ПО AIC. Начало продаж ПАКа в редакции Starter намечено на IV квартал 2024 г. Варианты PreCloud и Cloud станут доступны для заказа в 2025 г. – в I и III кварталах соответственно.

В середине мая 2024 г. «Группа Астра» вывела на рынок продукт Astra Configuration Manager. Программное решение позиционируется в качестве альтернативы Microsoft System Center Configuration Manager (MSCCM), которая может быть использована совместно с фирменной ОС компании Astra Linux.

В августе 2024 г. CNews писал о запуске «Группой Астра» облачной платформы для бизнеса Astra Cloud. На момент своего запуска сервис предлагалал своим клиентам платформу баз данных Tantor и одноименную систему управления базами данных (СУБД). Помимо этого, им была доступна ОС Astra Linux, а также платформа для разработки программного обеспечения GitFlic.