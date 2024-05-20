В России создан «суверенный» ПАК для частного облака, подобный решениям VMware

Облачный ПАК «Группы Астра» и «ICL Техно»

Как стало известно CNews, «Группа Астра» и «ICL Техно» готовятся вывести на российский рынок программно-аппаратный комплекс (ПАК) для построения частного облака.

Комплексное решение разработано совместным предприятием компаний – ICL Astra Services. В его основе – «железо» «ICL Техно» и защищенная облачная платформа Astra Infrastructure Cloud (AIC). ПАК является полностью импортонезависмым и отвечает всем стандартам безопасности, сообщили CNews в «Группе Астра».

ПАК предназначен для развертывания среды частного облака на вычислительных площадках заказчика и предоставления инфраструктуры виртуальных машин в ландшафте частного облака. Продукт подходит для создания базовой инфраструктуры, размещения информационных систем и средств защиты информации, порталов и сайтов, а также точки сбора информации и мониторинга.

Группа Астра 1«Группа Астра» запустила аналог Microsoft System Center Configuration Manager

В «Группе Астра» заявляют, что новый ПАК не имеет аналогов на российском рынке. «Мы отталкивались от запроса рынка на предоставление заказчикам ПАКа инфраструктуры "из коробки"». Это законченное экосистемное решение. Есть [продукты,] приближенные к нашему ПАКу, но они не являются решениями "из коробки"», – пояснил в разговоре с CNews представитель компании – разработчика решения.

Наиболее похожим на отечественную новинку западным решением – по совокупности критериев – в «Группе Астра» считают гиперконвергентную платформу VxRail, разработанную Dell EMC в сотрудничестве с VMware и представленную в 2016 г.

Состав ПАКа

Аппаратная часть ПАКа представляет собой пять универсальных физических 2U-серверов, на которых работает нагрузка (решаются задачи клиента) один 10-гигабитный коммутатор для доступа к системе и виртуальным машинам, коммутатор с пропускной способностью 1 Гбит для управления и мониторинга комплекса, источник бесперебойного питания, межсетевой экран для контроля и фильтрации трафика с целью защиты данных и нагрузок, а также одну полку JBOD (массив накопителей) для хранения данных.

Три сервера из пяти формируют производительное вычислительное ядро кластера, составляющего ПАК. Остальные вместе с полкой JBOD составляют программно-определяемую систему хранения данных.

Разработчики решения не уточняют состав и страну происхождения оборудования, применяемого в упомянутых выше вычислительных комплексах, однако на официальном сайте «ICL Техно» представлены всего два сервера с пометкой «в реестре Минпромторга»: teamRAY 2122-2U-M и teamRAY 2082-2U-M. Обе модели построены на основе американских процессоров Intel Xeon Scalable – третьего и второго поколений (семейства Ice Lake и Cascade Lake) соответственно.

Согласно документации, опубликованной на официальном сайте «Группы Астра», в состав платформы AIC – программной части ПАКа входят: операционная система специального назначения Astra Linux Special Edition; система виртуализации «Брест» (KVM, QEMU, libvirt); служба каталогов ALD Pro (аналог Microsoft Active Directory), представленная осенью 2021 г.; система резервного копирования и восстановления данных RuBackup; оркестратор BILLmanager; платформы централизованного управления оборудованием DCImanager и мониторинга продуктов «Группы Астра»; комплекс для автоматизированного развертывания ПО серверной ИТ-инфраструктуры Astra Automation.

Состав набора софтверных инструментов, доступных пользователю ПАКа, варьируется в зависимости от выбранного варианта поставки.

Программный стек ПАКа является собственной разработкой «Группы Астра».

Варианты поставки и развертывания

Линейка ПАКов на базе ПО AIC включает три варианта поставки: базовая (Starter), расширенная (PreCloud) и корпоративная (Cloud).

Редакции ПАКа отличаются уровнем автоматизации и масштабирования. К примеру, в варианте Cloud реализована функциональность развертывания программно-определяемых сетей (SDN; упрощает управление и масштабирование инфраструктурных облачных сервисов), недоступная пользователям «младших» версий продукта.

Редакция Starter годится для размещения в небольших организациях или филиалах. Версия PreCloud может быть развернута в отдельной компании или на дивизионе. «Старшая» версия Cloud ориентирована на внедрение в крупных холдингах и корпорациях с территориально распределенной структурой.

Базовая версия решения рассчитана на использование от трех до 10 хостов (три хоста – один ПАК), расширенная – от 10 до 30, корпоративная – более 30 хостов. При размещении у заказчика более 10 хостов ПАКа необходим переход со Starter на PreCloud, поясняют в «Группе Астра».

Задача по оказанию технической поддержки пользователей ПАКа возложена на специалистов ICL Astra Services и «Астра Консалтинг».

Ждать осталось недолго

Как рассказали CNews в «Группе Астра», начало продаж ПАКа в редакции Starter намечено на IV квартал 2024 г. Варианты PreCloud и Cloud станут доступны для заказа в 2025 г. – в I и III кварталах соответственно.

Полноценно ознакомиться с ПАКом разработки «Группы Астра» и «ICL Техно» можно будет в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая состоится в Нижнем Новгороде 21-24 мая 2024 г.

В середине мая 2024 г. CNews писал о выводе «Группой Астра» на рынок ПО Astra Configuration Manager для управления ИТ-инфраструктурой на базе Astra Linux. Продукт позиционируется в качестве альтернативы Microsoft System Center Configuration Manager.

