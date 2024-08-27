Выручка «Группы Астра» выросла на 58% в первом полугодии 2024 года

ПАО «Группа Астра», участник российского ИT-рынка и производитель инфраструктурного программного обеспечения (ПО), объявляет финансовые результаты по МСФО и ключевые операционные показатели за первое полугодие 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Группы Астра».

Ключевые операционные и финансовые показатели за первое полугодие 2024 г.

– Отгрузки выросли на 64% год к году и достигли 5,53 млрд руб. за счет активной экспансии бизнеса и развития продуктового предложения. Отгрузки – управленческий показатель, базирующийся на показателе выручки РСБУ группы на третьи стороны. Они признаются в момент подписания акта-приемки с покупателем. При расчете этого показателя не учитываются премии за достижение определенного объема продаж. Отгрузки «Группы Астры» не включают НДС.

– Выручка увеличилась на 58% год к году и составила 4,93 млрд руб. на фоне более чем пятикратного роста продаж продуктов экосистемы, а также двукратного роста доходов от сопровождения продуктов.

– Доля продуктов экосистемы в выручке достигла 22%, увеличившись в три с половиной раза относительно аналогичного периода 2023 г.

– Инвестиции в разработку новых продуктов и развитие существующих составили 1,3 млрд руб., увеличившись в три с половиной раза относительно первого полугодия 2023 г. Компания продолжает инвестировать в развитие и расширение команды, необходимые для укрепления лидерских позиций на рынке инфраструктурного ПО.

– Свыше 70% отгрузок компании традиционно приходится на второе полугодие, в то время как расходы распределяются более равномерно в течение года.

– На 30 июня 2024 г. у компании отрицательный чистый долг в размере 0,8 млрд руб.

Усиление продуктового портфеля, рыночных позиций и команды

«Группа Астра» продолжает работать над реализацией стратегии – усилением продуктового портфеля. В отчетном периоде в рамках реализации M&A-стратегии в контур группы вошли облачный провайдер «Астра Облако» (ранее – Rusonyx) и разработчик платформы для управления данными Tantor DLH (ранее – «Сатори»).

Компания выпустила операционную систему Astra Linux восьмого поколения – это флагманский продукт экосистемы. «Группа Астра» презентовала несколько новых продуктов: инструмент для системных администраторов Astra Configuration Manager, программную платформу для построения частного облака Astra Infrastructure Cloud, а также программно-аппаратный комплекс (ПАК) для построения частного облака (при участии «ICL Техно» и совместного предприятия ICL Astra Services) и ПАК для резервного копирования данных (совместно с ГК «Аквариус»). Вышли обновления ключевых продуктов компании – системы резервного копирования RuBackup и почтового сервиса RuPost.

Во II квартале 2024 г. «Группа Астра» заключила более 30 соглашений о сотрудничестве с крупными российскими компаниями, среди которых «Новатэк», «Русгидро», АЛРОСА и «Аэрофлот».

Для достижения стратегической цели, которая поставлена перед менеджментом компании, – трехкратный рост бизнеса за два года – «Группа Астра» последовательно расширяет команду. Количество сотрудников увеличилось более чем в 1,6 раза относительно первого полугодия 2023 г. и по итогам отчетного периода составило 2451 человека (более 65% - ИT-специалисты). В июле 2024 г. главным коммерческим директором компании был назначен Николай Прянишников, ранее занимавший в том числе должность вице-президента Microsoft по Центральной и Восточной Европе.

Выполнение стратегических задач

В апреле 2024 г. компания провела вторичное размещение акций (SPO), которое стало крупнейшим дебютным SPO с 2021 г. и крупнейшим SPO в технологическом секторе с 2020 г. В результате последней сделки free-float увеличился с 5% до 15%, значительно возрос среднедневной объем торгов акциями группы, а база акционеров удвоилась и сейчас состоит из более 200 тыс. розничных и институциональных инвесторов.

Московская биржа перевела акции «Группы Астра» в первый котировальный список, что отражает высокие стандарты корпоративного управления, отношений с инвесторами и информационной открытости, а также рост капитализации и увеличение торгов акциями компании. «Группа Астра» также была включена в индекс средней и малой капитализации и в лист ожидания на включение в базу расчета индексов Московской биржи и РТС.

«Группа Астра» продолжает совершенствовать систему корпоративного управления. В июне 2024 г. компания обновила состав Совета директоров, увеличив количество независимых членов до трех человек. Также при Совете директоров сформирован Комитет по кадрам и вознаграждениям, среди задач которого – усиление и повышение эффективности работы органов управления.

В июле 2024 г. компания запустила двухлетнюю программу мотивации для топ-менеджмента и ключевых сотрудников – для более 130 человек. Основная задача, которая стоит перед участниками мотивационной программы, – увеличить чистую прибыль «Группы Астра» в три раза за два года. Бюджет программы – 1,9 млн акций компании из квазиказначейского пакета (дополнительная эмиссия не проводилась): сотрудники получат основную часть акций только после защиты KPI – по результатам 2025 г., до этого бумаги будет оставаться на балансе компании.

Елена Бородкина, финансовый директор «Группы Астра»: «Мы продолжаем укреплять лидерские позиции на рынке инфраструктурного ПО: наращиваем инвестиции в разработку, расширяем команду, развиваем клиентскую базу. В первом полугодии выручка группы увеличилась на 58% год к году: доходы от продуктов экосистемы выросли в 5,5 раз, а от сопровождения продуктов – в 2,1 раза. Это соответствует нашей стратегической цели – диверсифицировать выручку за счет наращивания продаж экосистемных продуктов. Отдельно отмечу наши шаги, направленные на усиление команды и повышение удовлетворенности сотрудников. В отчетном периоде коммерческий блок компании возглавил Николай Прянишников, экс-президент Microsoft Russia, а при Совете директоров был создан Комитет по кадрам и вознаграждениям. Рассчитываем, что эти шаги положительно повлияют на реализацию нашей ключевых стратегических бизнес-задач. Наши действия по повышению уровня корпоративного управления и информационной открытости приносят свои плоды. В апреле мы провели успешное SPO, а в августе Московская биржа включила наши акции в первый котировальный список, что приблизило нас к статусу голубой фишки российского фондового рынка. Акции «Группы Астра» входят в состав семи биржевых индексов, а с мая 2024 г. включены в лист ожидания Индекса Московской биржи и Индекса РТС – главных индикаторов российского фондового рынка. Все это может обеспечить дополнительный спрос со стороны широкого круга инвесторов и еще больше раскрыть потенциал стоимости бизнеса».