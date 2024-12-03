ICL Services представила два программно-аппаратных комплекса, соответствующих стандартам импортозамещения

Продуктово-сервисная компания ICL Services представила рынку два программно-аппаратных комплекса, которые соответствуют современным стандартам импортозамещения – ПАК «Управляемое офисное рабочее место» и ПАК «ЭВО». Сегодня ПАКи ICL Services уже доступны для внедрения. Об этом CNews сообщили представители ICL Services.

ПАК «Управляемое офисное рабочее место» стал первым в своем классе решением, зарегистрированным в реестре отечественного ПО. Комплекс включает оборудование от ICL Техно, операционную систему «Ред ОС» и офисный пакет «Р7-Офис». Центральный элемент ПАК – система «Колибри-АРМ», которая позволяет удаленно управлять рабочими местами, устанавливать обновления и проводить инвентаризацию ПК.

ПАК «ЭВО» — универсальное решение, адаптируемое под задачи бизнеса любого масштаба. Продукт выпускается в трех конфигурациях (на базе ноутбука, моноблока или системного блока) и включает в себя популярные российские ОС и офисные пакеты. Важная особенность «ЭВО» — это возможность оперативной технической поддержки и быстрой замены оборудования, что минимизирует простои в работе пользователей.

«Наши ПАК позволяют бизнесу не только соответствовать требованиям импортозамещения, но и эффективно адаптироваться к современным вызовам, — отметил старший менеджер по развитию бизнеса ICL Services Александр Фролов. — Все компоненты протестированы на совместимость, что гарантирует надежность и стабильность работы».