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IVA MCU 29.0: расширенные возможности медиарежима SFU и новые инструменты создания мероприятий

Российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies представляет релиз профессионального сервера видеоконференцсвязи IVA MCU 29.0. В новой версии дополнены возможности медиарежима SFU, улучшено взаимодействие с сервисом на различных устройствах, а также усилены инструменты информационной безопасности и управления мероприятиями. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

В рамках развития медиарежима SFU в веб-версии IVA MCU 29.0 добавлена возможность управлять размером карточки выбранного участника. Для мобильных устройств реализовано зеркальное отображение собственной видеотрансляции в режиме SFU через настройку камеры, а в десктопной версии появились дополнительные варианты раскладки. Администраторы платформы получили возможность выбирать медиарежим — MCU или SFU — на уровне шаблонов, мероприятий и системных настроек в интерфейсе администрирования, что обеспечивает полный контроль над техническими параметрами конференций.

Особое внимание в релизе уделено улучшению пользовательского опыта. В клиентском приложении IVA MCU — IVA Connect — реализован адаптивный интерфейс для планшетов под управлением iOS и Android. Он позволяет одновременно просматривать список чатов или участников и основной контент мероприятия. В новой версии расширены возможности работы с чатом мероприятия: пользователи теперь могут редактировать сообщения, а организаторы встречи – модерировать.

Еще одним нововведением стало копирование мероприятий. Организаторы могут создавать новые встречи на основе существующих, сохраняя заданные параметры и сокращая время на подготовку. Кроме того, в групповых звонках можно повторно вызвать пользователя непосредственно из списка участников с визуальной индикацией статуса вызова.

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Расширены возможности синхронного перевода. Теперь переводчик может слушать звуковой файл другого переводчика, что позволяет использовать каскадный перевод при проведении многоязычных мероприятий.

В рамках развития инструментов информационной безопасности в IVA MCU 29.0 был дополнен функционал интеграции с DLP-системами. Теперь проверка на утечки конфиденциальной информации распространяется не только на файлы, но и на все текстовые поля: названия и описания мероприятий, сообщения в чатах, вопросы анкет и данные в профилях пользователей (имя пользователя, телефон, дополнительный контакт, информация о себе, статус). Это позволяет компаниям с высокими требованиями к информационной безопасности обеспечить максимальный контроль над информационными потоками и минимизировать риски, связанные с человеческим фактором.

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