IVA Technologies и ОМП подписали меморандум о разработке корпоративного мессенджера для ОС «Аврора»

Резиденты ОЭЗ «Иннополис» компания «ИВКС» (бренд IVA Technologies), российский производитель инновационных ИТ-решений для построения современной цифровой инфраструктуры, и «Открытая мобильная платформа», разработчик российской мобильной операционной системы «Аврора», подписали меморандум о сотрудничестве. Партнерство предполагает создание мобильного клиента IVA Connect на базе «Авроры», а также его продвижение и развитие.

ОС «Аврора» – единственная мобильная отечественная операционная система, которая включена в Единый реестр российского ПО, сертифицирована ФСТЭК России (А4, УД4) и ФСБ России (АК2) и содержит встроенное средство защиты канала передачи данных СКЗИ «Следопыт SSL», сертифицированное ФСБ России (КС2). Платформа управления Аврора Центр также сертифицирована ФСТЭК России на соответствие ТУ и 4-ому уровню доверия. Это позволяет компаниям и организациям строить на базе Авроры доверенную мобильную инфраструктуру, обеспечив защиту информации в соответствии с актуальными законодательными требованиями.

IVA Connect – корпоративный мессенджер, являющийся неотъемлемой часть системы видеоконференцсвязи IVA MCU, разработанной IVA Technologies. Программное решение также включено в Единый реестр российского ПО и обладает широким функционалом, позволяющим пользователям обмениваться сообщениями, фотографиями, видео- и аудиофайлами, совершать видеозвонки в чатах и пр.

«На сегодняшний день мобильное приложение IVA Connect доступно пользователям гаджетов под управлением iOS и Android. С появлением новой версии мы максимально полно сможем закрыть потребности пользователей нашей системы ВКС на мобильных устройствах. Тем более, что отечественная мобильная платформа Аврора становится все более востребованной, поскольку позволяет создать защищенную мобильную доверенную корпоративную среду, а это важно для заказчиков», – отметил генеральный директор компании «ИВКС» Станислав Иодковский.

«Создание нового решения – важный шаг к расширению экосистемы Аврора, которая уже сегодня предоставляет компаниям и организациям полный отечественный стек, в том числе лучшие мобильные приложения, разработанные нашими партнерами. Мы надеемся, что уже в ближайшее время наши заказчики смогут использовать IVA Connect на устройствах под управлением ОС Аврора, а сотрудничество с IVA Technologies будет расширяться», – комментирует Павел Эйгес, генеральный директор компании «Открытая мобильная платформа».