Naumen и IVA Technologies подписали соглашение о совместном выводе на рынок коммуникационных решений для бизнеса

Российские компании Naumen и IVA Technologies подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет представлена линейка продуктов для замещения иностранной коммуникационной системы Avaya.

Совместный проект Naumen и IVA Technologies позволит вывести на российский рынок линейку продуктов, позволяющую компаниям импортозаместить иностранное решение Avaya. Naumen поможет заменить решения Avaya для контакт-центров и дистанционного обслуживания, а компания IVA Technologies — комплекс решений в области унифицированных коммуникаций.

В линейку импортозамещения войдет омниканальная платформа для контактных центров Naumen Contact Center, включающая в себя единое рабочее место оператора, модуль обработки входящих обращений и автоматических исходящих обзвонов, гибкие инструменты для настройки IVR и динамических сценариев обслуживания и другие модули. Коммуникационная платформа Naumen поддерживает единовременную работу 5 тыс. операторов и обработку 10 тыс. обращений. Кроме того, создаваемую линейку продуктов на замену Avaya пополнят продукты на базе речевых технологий: платформа для создания чат-ботов и голосовых помощников, синтез и распознавание речи, речевая аналитика, а также WFM-система, система управления знаниями и дистанционным обучением сотрудников и платформа управления клиентским опытом.

Компания IVA Technologies в свою очередь предоставит компоненты экосистемы унифицированных коммуникаций, в том числе платформу видеоконференцсвязи IVA MCU, предназначенную для полноценного защищенного взаимодействия в едином интерфейсе, обеспечивающую видео и аудиозвонки, передачу сообщений (мессенджер) и документов, возможность участия в видеоконференциях с дополнительным набором функций совместной работы. Вся функциональность системы доступна ее пользователям через унифицированный клиент IVA Connect, который может работать на мобильных устройствах и ПК (в том числе под управлением российских ОС). IVA MCU обладает запасом масштабируемости, не требовательна к каналам связи и производительности оконечных устройств. Также в рамках соглашения организация поставит IP-телефоны и видеотерминалы IVA.

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Все задействованные в проекте ИТ-решения включены в реестр российского ПО Минцифры России, а оборудование — в реестр Минпромторга.

«Соглашение между Naumen и IVA Technologies позволит предложить рынку комплекс продуктов, способный полностью заменить Avaya российскому бизнесу и органам власти. Подобный проект стал возможен благодаря глубокой экспертизе и зрелым продуктам с обеих сторон, а также желанию создать линейку коммуникационных решений, которые не только покроют функциональные возможности Avaya, но и предложат бизнесу передовые технологии для создания современных контакт-центров», — отметил Игорь Кириченко, CEO Naumen.