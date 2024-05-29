IVA Technologies объявляет ценовой диапазон и открывает книгу заявок в рамках первичного публичного предложения (IPO) на Московской бирже

ПАО «ИВА» (далее – компания, IVA Technologies или совместно с дочерними обществами – группа), разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, объявляет об индикативном ценовом диапазоне первичного публичного предложения (далее – IPO или предложение) обыкновенных акций, а также о начале приема заявок от институциональных и частных инвесторов на участие в IPO. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

Предварительные параметры предложения

Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 280 руб. до 300 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 28 млрд руб. до 30 млрд руб.

В рамках IPO действующие акционеры-основатели (далее – продающие акционеры), предложат до 11 млн акций, что соответствует 11% от акционерного капитала компании. Средства от продажи 1 млн акций могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 календарных дней после начала торгов.

После IPO действующие акционеры, которые сейчас владеют 99,1% акций, сохранят за собой мажоритарную долю в акционерном капитале компании. Они продолжат управлять развитием группы: реализовывать утвержденную стратегию роста, укреплять лидерские позиции на рынке корпоративных коммуникаций.

Цену IPO продающие акционеры установят по итогам окончания сбора заявок инвесторов, который начнется 29 мая 2024 г. и завершится 3 июня 2024 г.

В случае завершения IPO компания и продающие акционеры примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней после окончания IPO.

Перед IPO компания запустила новую программу поощрения акциями ведущих сотрудников. В рамках этой программы основные акционеры компании передали ключевым разработчикам 850 тыс. акций, что соответствует примерно 0,9% от акционерного капитала компании. Сотрудники, которые вошли в число участников программы мотивации, не будут продавать акции в рамках IPO: на переданные им акции наложен мораторий на продажу. Мораторий действует в течение двух лет с момента передачи и истечет в мае 2026 г. Сейчас компания не планирует выпускать новые акции для дальнейших программ мотивации сотрудников.

Ожидается, что старт торгов акциями под тикером IVAT и ISIN RU000A108GD8 начнется 4 июня 2024 г. после объявления цены IPO. Акции будут включены во второй котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на «Московской бирже».

Проведение IPO – естественный этап развития бизнеса компании, который позволит создать ликвидность акций на вторичном рынке, окончательно сформировать программу мотивации сотрудников и повысить узнаваемость группы среди потенциальных клиентов, партнеров и ИТ-специалистов.

Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – для физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение акций можно будет через ведущих российских брокеров.

Принципы определения аллокации инвесторам

Ожидается, что аллокация сотрудников и партнеров компании не превысит 25% от общего размера сделки (закрытый список инвесторов для этой категории продающие акционеры определят до начала сбора заявок). При этом на остальной объем продающие акционеры будут стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.

Ожидается, что для целей определения аллокации розничным инвесторам:

Аллокация будет определяться независимо от того, когда была получена заявка в течение периода сбора заявок.

Инвестор, подавший более пяти заявок, не получит аллокации. Идентификация заявок инвестора будет происходить по паспортным данным.

Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору будет определяться продающими акционерами по итогам сбора заявок.

Максимальный размер аллокации, приходящийся на одного розничного инвестора, продающие акционеры будут определять по итогам сбора заявок.

Ожидается, что для целей определения аллокации институциональным инвесторам:

Институциональные инвесторы выставляют заявки по стратегиям доверительного управления и паевых инвестиционных фондов в биржевую книгу отдельными строками с соответствующими комментариями к заявкам.

Значения минимального и максимального размера аллокации для одного институционального инвестора не установлены и будут определяться по итогам сбора заявок.

Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы сегодня на официальном сайте «Московской биржи». Эмиссионные документы доступны на официальном сайте компании и на странице раскрытия информации компании.

В случае завершения IPO компания раскроет необходимую дополнительную информацию на своем официальном сайте и в ленте новостей.

Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies: «Мы рады объявить ценовой диапазон в качестве следующего шага нашего IPO. Новость о том, что IVA Technologies намерена стать публичной компанией, вызвала большой интерес со стороны инвестиционного сообщества. Мы видим глубокое понимание сравнительно новой для российского инвестора индустрии, а также нашего бизнеса и его конкурентных преимуществ. Корпоративные коммуникации уже стали неотъемлемой частью повседневной жизни миллионов людей, и индустрия продолжает привлекать новых пользователей. IVA Technologies идет навстречу растущему спросу: предлагает безопасные, технологичные и функциональные решения. У нас есть понятная стратегия роста, мы хорошо понимаем рынок и знаем потребности современного заказчика. Наш ключевой актив – талантливая команда с уникальной экспертизой, это позволит нам продолжать поступательное развитие на долгосрочном горизонте. Наше решение продать небольшую долю акций в рамках IPO – взвешенное. Нам важно показать позитивную динамику бизнес-показателей в статусе публичной компании, познакомить инвестиционное сообщество с драйверами российского рынка корпоративных коммуникаций. Мы считаем, что это может стать мощным катализатором для укрепления лидерства IVA Technologies на российском и международном рынке корпоративных коммуникаций».

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IVA Technologies – разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA.

В экосистеме компании – 14 продуктов и решений, развивающихся на основе единого суперприложения: корпоративный мессенджер IVA Connect, платформа видеоконференцсвязи (ВКС) IVA MCU, облачная платформа ВКС «ВКУРСЕ», бизнес-помощник на основе искусственного интеллекта IVA GPT, система управления и мониторинга IVA MS, сервер корпоративной телефонии IVA CS, линейка IP-телефонов, видеотерминалы IVA Room и IVA Largo, пограничный контроллер сессий IVA SBС и др.

По данным Market.CNews, флагманский продукт IVA Technologies – платформа ВКС IVA MСU является лидером среди российских решений для корпоративной связи.

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