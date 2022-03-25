В ОЭЗ «Технополис Москва» заменят продукцию уходящих с рынка зарубежных ИТ-гигантов

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» – российская компания IVA Technologies – предлагает бесплатную лицензию для организации видеоконференцсвязи для эффективной работы компаний. Она станет аналогом продуктов Microsoft, Cisco, Poly и других иностранных вендоров. Об этом сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«Резидент информационно-коммуникационного кластера особой экономической зоны Москвы разработчик ИТ-решений IVA Technologies инвестировал более 40 млн руб. в свой проект на территории ОЭЗ. В его рамках предприятие развивает собственную экосистему коммуникаций и сейчас запустило программу поддержки российских компаний, по которой готово бесплатно предоставить лицензию на платформу видеоконференцсвязи IVA MCU. Это должно помочь организациям сохранить привычный уровень корпоративных коммуникаций при отказе от зарубежных сервисов из-за санкционных ограничений», – сказал Геннадий Дегтев.

Компания IVA Technologies с 2019 г. является резидентом ОЭЗ Москвы, где занимает около 800 кв. м. на площадке «Печатники».

Готовая инфраструктура, преимущества логистики и статуса резидента столичной ОЭЗ помогли компании активно развивать свои продуктовые линейки, составляющие рабочий вариант полностью отечественной коммуникационной экосистемы. Помимо платформы для видеоконференцсвязи, в нее входят корпоративный мессенджер, платформа связи для внутренних переговоров, IP-телефоны и видеотерминалы.

Платформа IVA MCU предназначена для полноценного защищенного взаимодействия через видеоконференцсвязь и мессенджер IVA Connect. Система поддерживает быстрые звонки, создание персональных виртуальных комнат, индивидуальные настройки для мероприятий. Ее можно использовать совместно с оборудованием практически всех известных вендоров.

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В соответствии с условиями новой программы IVA Technologies лицензия на корпоративную платформу видеоконференцсвязи предоставляется бесплатно на 50 одновременных пользователей ВКС и 50 слушателей вебинаров сроком на три месяца.

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IVA Technologies – российский производитель высокотехнологичного ИТ-оборудования и программного обеспечения. Решения на базе оборудования и ПО IVA позволяют выстраивать безопасную и высокопроизводительную ИТ-инфраструктуру различных масштабов – начиная от небольшого офиса и заканчивая крупными корпоративными решениями с центрами обработки данных.