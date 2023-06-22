ГК «Астра» и IVA Technologies подписали соглашение о партнерстве

ГК «Астра» и компания IVA Technologies в рамках ПМЭФ-2023 подписали соглашение о развитии технологического сотрудничества. Таким образом партнеры договорились о дальнейшей совместной работе в части создания, развития и интеграции собственных решений, способных обеспечить эффективное выполнение задач в области импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета России. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Продуктовый портфель, включающий разработки ГК «Астра» и IVA Technologies способен обеспечить замещение зарубежных систем разработчиков, ушедших с российского ИТ-рынка. При этом одним из важнейших аспектов естественно является создание единой инфраструктуры, что невозможно без интеграции и работы над полной совместимостью. Подписанное соглашение определяет новые векторы взаимодействия и усиления работы в плане достижения максимальной совместимости решений. В частности, помимо выпуска специальных версий продуктов под OC Astra Linux, в ближайших планах IVA Technologies интеграция компонентов экосистемы унифицированных коммуникаций IVA UC с инфраструктурным ПО ГК «Астра», в том числе почтовыми решениями, системами резервного копирования и виртуализации.

«ГК «Астра» и IVA Technologies связывает давнее и плодотворное сотрудничество в области разработки и интеграции российских программных продуктов, повышения их качества и обеспечении совместимости. Поэтому данное соглашение закономерный шаг в развитии наших отношений, позволивший нам зафиксировать новые горизонты совместной работы, - отметил Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies. – Современные реалии поставили перед всеми без исключения игроками ИТ-рынка очень амбициозные задачи, которые наиболее эффективно можно решить путем технологических коопераций и совместной работы над развитием продуктов. Уверен, именно такой подход даст максимальный эффект и позволит достичь наилучших результатов. Обеспечение полной совместимости ОС Astra Linux и компонентов экосистемы унифицированных коммуникаций IVA UC является лучшим наглядным примером нашего партнерства».

ГК «Астра» и IVA Technologies подписали соглашение о партнерстве

«Технологическая совместимость решений ГК «Астра» с продуктами лидеров рынка – это важное направление, которое мы усиленно развиваем, вкладываем в него достаточно сил и ресурсов. Наши совместные с IVA Technologies решения на данный момент являются одной из самых максимально зрелых альтернатив продуктам зарубежных ИТ-разработчиков, покинувших рынок РФ. Мы понимаем, что заказчикам нужны аналоги продуктов, к которым они привыкли, и показываем решения не хуже по качеству и функционалу, а по некоторым параметрам даже более эффективные, удобные и выгодные. Подписанное нами соглашение призвано укрепить всестороннее сотрудничество с компанией IVA Technologies в этом направлении. Мы нацелены на долгосрочное продуктивное взаимодействие», – сказал Илья Сивцев, генеральный директор ГК «Астра».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, СУБД Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

IVA Technologies (ООО «ИВКС») – разработчик ИТ-решений для построения цифровой инфраструктуры. Компания создает и развивает отечественную экосистему унифицированных коммуникаций IVA UC, в основе которой платформа видеоконференцсвязи IVA MCU, предназначенная для полноценного защищенного взаимодействия в едином интерфейсе, обеспечивающим видео- и аудиозвонки, передачу сообщений (мессенджер) и документов, возможность участия в видеоконференциях с дополнительным набором функций совместной работы. Весь функционал системы доступен через унифицированный клиент с функционалом мессенджера IVA Connect, который работает через веб-браузеры, на мобильных устройствах и ПК (в том числе под управлением российских ОС). В числе других компонентов экосистемы IP-телефоны и видеотерминалы (IVA Largo, IVA Room), VoIP-шлюз телефонии IVA IP GW, платформа корпоративной связи IVA Communication Server и др.