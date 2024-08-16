В Москве запущена 4G-сеть на российском «железе» и смартфонах

В центре Москвы на объектах Федеральной службы охраны развернута пилотная зона LTE-сети в диапазоне 350 МГц. Базовые станции и смартфоны в сети отечественного производства. В потенциале сеть может использоваться для обслуживания органов госвласти и транспортных объектов.

Отечественная сеть LTE

В центре Москвы развернута пилотная зона сотовой сети четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE, работающая на отечественном оборудовании. Корреспондент CNews присутствовал на демонстрации проекта.

Сеть развернута на объектах Федеральной службы охраны (ФСО). Она использует диапазон 360-380 МГц. Поставщиком базовых станций выступила компания ЛИС («Лаборатория информационных систем»), поставщиком абонентского оборудования – компания MIG (Mobile Inform Group).

Абонентский смартфон работает на базе ОС Android. В нем используется внешний радиомодем с антенной от компании ЛИС, из-за чего устройства выглядят великоватыми и напоминают «ранние» мобильные телефоны с внешними антеннами. Анонсируется, что в следующем поколении смартфонов будет добавлена поддержка технологии MIMO, а радиомодем и антенна будут интегрированы внутрь устройства.

В ходе тестовых испытаний был продемонстрирован видеозвонок между абонентами, находящимися в разных районах Москвы. Для этого использовался мессенджер Iva Connect.

Отечественный смартфон работает ОС Android и напоминает «ранние» мобильные телефоны с внешними антеннами

По словам собеседника CNews, близкого к разработчикам проекта, сеть может быть использована органами госвласти. На ее базе можно создать несколько виртуальных операторов, что позволит каждому силовому ведомству иметь собственную сеть связи.

Кроме того, на базе данной сети можно создать сети интернета вещей (режим NB-IoT) и обеспечить покрытия транспортных магистралей. Поскольку диапазон 350 МГц не используется в мире для сотовой связи, ключевой проблемой становится отсутствие абонентского оборудования и соответствующих чипов.

Инвестиции в создание защищенной сети передачи данных для чиновников

Проект создания сети передачи данных на основе высокоскоростных каналов связи, защищенных криптографическими методами, включен в федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Его куратором выступает ФСО, размер финансирования на 2021-2025 гг. составит 6,4 млрд руб.

По результатам проекта должна быть создана цифровая защищенная инфраструктура связи в органах государственной власти. Также упоминается о необходимости оснастить ключевых должностных лиц в системе государственного управления цифровыми абонентами средствами в специальном исполнении. Ранее в пресс-службе ФСО подтверждали CNews, что данный проект реализуется ведомством в Московском регионе.

Другой собеседник CNews из числа экспертов телекоммуникационного рынка полагает, что выделение частот в диапазонах ниже 1 ГГц для силовых структур и транспортной отрасли – нормальная общемировая практика, но только при условии локального покрытия отдельных участков. Сплошное же покрытие возможно только в небольших странах, считает собеседник издания.

Как шла борьба за диапазон 350 МГц

Идея использоваться диапазон 350 МГц для беспроводной связи появилась в России в конце 2010-х годов.

Ее выдвинула компания «Глонасс-ТМ» - совместное предприятие АО ГЛОНАСС (оператор системы экстренного реагирования на ДТП «Эра-ГЛОНАСС») и компания «РТ-Инвест Транспортные Системы» (РТИТС, оператор системы взимания платы с дальнобойщиков «Платон»). Ранее в число совладельцев РТИТС входил Игорь Ротенберг – сын известного предпринимателя Аркадия Ротенберга.

В 2018 г. «ГЛОНАСС-ТМ» получала от Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) частоты в диапазонах 863-865 МГц и 874-876 МГц. На них планировалось создать федеральную сеть транспортной телематика на базе протокола XNB.

Дополнительно «Глонасс-ТМ» хотела получить частоты в диапазоне 350-370 МГц, на которые можно было бы построить сеть мобильного широкополосного доступа – также для целей управления автодорожным транспортом.

Согласно федпроекту «Информационная инфраструктура», на эти цели в 2019-2024 гг. должно было быть выделено 4,35 млрд руб. Однако на данные частоты нашелся другой претендент – госпредприятие «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО), которое занимается проводным радиовещанием. РСВО хотело получить данные частоты для строительства сети LTE. Против выступал Минтранс, считая, что частоты должны быть выделены «Глонасс-ТМ».

В итоге в 2020 г. ГКРЧ выделила указанные частоты непосредственно Минтрансу. Но мероприятия по созданию технологических сетей связи вдоль автодорог были исключены из федпроекта «Информационная инфраструктура».

Также в 2018 г. ГКРЧ выделила Московскому метрополитену частоты в диапазоне 360-380 МГц для мобильного широкополосного доступа, при этом полосу 370-380 МГц можно использовать исключительно в подземных сооружениях метрополитена.