Компания Ротенберга и Минтранс с боем взяли дефицитные частоты

Минтранс получил частоты в диапазоне 350 - 370 МГц для создания федеральной сети транспортной телематики. За выделение данных частот ведомство вместе с компанией «ГЛОНАСС-ТМ» боролось год.

Минтранс получил частоты для Федеральной сети транспортной телематики

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила Министерству транспорта частоты в диапазоне 350 - 370 МГц для создания федеральной сети транспортной телематики (ФСТТ). Условием выделения частот является использование радиоэлектронных средств (РЭС), включенных в Реестр телекоммуникационного оборудования российского производства.

Как компания Ротенбергов боролась за частоты в диапазоне 350 - 370 МГц

Заявку на выделение частот в данном диапазоне еще в 2019 г. подала компания «ГЛОНАСС-ТМ», принадлежащая государственному АО ГЛОНАСС (оператор системы экстренного реагирования на ДТП «Эра - ГЛОНАСС») и компании «РТ-Инвест Транспортные Системы» (РТИТС, оператор системы взимания платы с большегрузовых автомобилей «Платон»).

Совладельцами РТИТС являются госкоррпорация «Ростех» и Игорь Ротенберг, сын известного предпринимателя Аркадия Ротенберга.

Минтранс и «ГЛОНАСС-ТМ» в борьбе обрели частоты для федеральной сети транспортной телематики

В 2018 г., Правительство поручило выделить «ГЛОНАСС-ТМ» частоты для создания ФСТТ. После этого ГКРЧ выделила компании частоты в диапазоне 800 МГц (863 - 865 МГЦ и 874 - 876 МГц). На этих частотах будет строиться узкополосная сеть передачи данных стандарта XNB, разработанного компанией «Современные радиосистемы» (бренд «Стриж», находится под управлением «ГЛОНАСС-ТМ»).

Но «ГЛОНАС-ТМ» нужны были еще и частоты в диапазоне 350 - 370 МГц для строительства сети мобильного широкополосного доступа. Соответствующая заявка компании получила три необходимых положительных согласования от Роскомнадзора, Минобороны и Федеральной службы охраны (ФСО).

Неожиданный претендент на частоты в диапазоне 350 - 370 МГц

Однако на указанные частоты нашелся другой претендент - государственное предприятие «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО), находящееся в ведении Федерального агентства связи (Россвязь). РСВО занимается проводным радиовещанием и ранее уже протестировали частоты в диапазоне 350 - 360 МГц (часть диапазона, запрошенного «ГЛОНАСС-ТМ») в метрополитенах Новосибирска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

Затем РСВО захотело получить указанные частоты на территории Санкт-Петербурга, Краснодарского и Красноярского краев, а также в Республике Крым и городе Севастополь, не ограничиваясь территориями метрополитена. При наличии двух конкурирующих заявок замминистра связи Олег Иванов и бывший министр связи Константин Носков считали необходимым заслушать на заседании ГКРЧ обе заявки.

Против выступил Минтранс. Ведомство указывало, что заявка «ГЛОНАСС-ТМ» прошла все необходимые положительные согласования и, согласно регламенту ГКРЧ, должна быть утверждена. Кроме того, Минтранс считал, что вышеупомянутое постановление Правительства обязывает ГКРЧ выделить «ГЛОНАСС-ТМ» запрошенные частоты.

С такой позицией не соглашалось Минкомсвязи. Иванов говорил, что в рамках постановления Правительства «ГЛОНАСС-ТМ» уже получила частоты в диапазоне 800 МГц, и выделение компании еще одной полосы частот в рамках одного и того же постановления Правительства «откроет ящик Пандоры». Дебаты между ведомствами продолжались весь 2019 г. без принятия какого-либо решения.

Победа Минтранса

В 2020 г. Минтранс подал заявку на выделение ему частот в диапазоне 350 - 370 Мгц уже на самого себя. Но в марте ГКРЧ вновь не удовлетворила ее. Как рассказывал CNews источник, знакомый с материалами комиссии, Минобороны неожиданно отозвало положительное заключение на заявку о выделении данных частот. Теперь же все вопросы были решены и Минтранс получил запрошенные частоты.