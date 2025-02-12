В России утвердили национальный стандарт протокола защищенного обмена для индустриальных систем 1

Власти передумали тратить миллиарды на покрытие дорог интернетом по проекту Ротенбергов 1

Российскому интернету вещей выделят частоты для работы в глубоких подвалах 1

В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей 1

Компания Ротенберга и Минтранс с боем взяли дефицитные частоты 1

На покрытие российских дорог беспроводным интернетом потратят 5 миллиардов 1

Власти России в четыре раза урезали финансовую поддержку 5G и интернета вещей 1

Опубликован проект открытого стандарта интернета вещей OpenUNB 1

Каких частот не хватает российскому интернету вещей и где их взять 1

Власти создают в России суверенный интернет вещей 1

Российский чип для умных приборов учета прошел первые испытания 1