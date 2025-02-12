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Индексная книга (каталог) CNews*
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Стриж LPWAN XNB Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия



12.02.2025 Экс-губернатор Новгородской области стал главным цифровизатором транспорта в России 1
16.08.2024 В Москве запущена 4G-сеть на российском «железе» и смартфонах 1
22.02.2024 В России утвердили национальный стандарт протокола защищенного обмена для индустриальных систем 1
28.09.2023 Бурное прошлое и проблемное будущее: как развивается российский телеком 1
20.02.2023 Новинка Wisenet — модульная мини камера видеонаблюдения с видеоаналитикой 1
16.06.2022 «Мегафон» и РЖД договорились о внедрении цифровых решений 2
15.12.2021 «АТБ Электроника» увеличила офисные и производственные площади на 1500 кв. м. 1
07.12.2021 Hanwha-Techwin – новые камеры Wisenet серии X с искусственным интеллектом на чипсете Wisenet 7 1
30.09.2021 Наталья Бурчилина -

От «хайповой» технологии интернет вещей переходит к реальным кейсам с доказанной эффективностью

 1
06.08.2021 Власти передумали тратить миллиарды на покрытие дорог интернетом по проекту Ротенбергов 1
16.07.2021 «АТБ Электроника» выпустила каталог ОЕМ-оборудования интернета вещей 1
18.03.2021 Российскому интернету вещей выделят частоты для работы в глубоких подвалах 1
25.01.2021 Минцифры отказало в легитимности «умным счетчикам» МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 1
21.12.2020 В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей 1
21.07.2020 Компания Ротенберга и Минтранс с боем взяли дефицитные частоты 1
24.03.2020 На покрытие российских дорог беспроводным интернетом потратят 5 миллиардов 1
06.03.2020 Минтранс вступил в битву за частоты, которых не смогли добиться Ротенберги и «Ростех» 1
26.12.2019 «Ростех» нацелился создавать российский Bluetooth, Wi-Fi, NFC и интернет вещей 1
03.12.2019 Как государство тратит 555 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру, и в чем не повезло «Ростелекому» 1
15.11.2019 Какое оборудование разработают в России для 5G, интернета вещей, RFID и Wi-Fi 1
07.11.2019 Власти России в четыре раза урезали финансовую поддержку 5G и интернета вещей 1
24.10.2019 Власти испугались «ящика Пандоры» и отказали в частотах детищу Ротенберга и «Ростеха» 1
09.10.2019 Битва гигантов. Зачем компания Ротенберга и «Ростеха» воюет за новый диапазон? 1
15.08.2019 «РТ-инвест» запустил проект «умного контроля» сбора и вывоза отходов 2
14.08.2019 Российским разработчикам 5G, интернета вещей и спутниковой связи нужно больше триллиона 1
12.08.2019 В России битва титанов: госведомства и «Ростех» с Ротенбергом не могут поделить частоты 1
29.07.2019 Опубликован проект открытого стандарта интернета вещей OpenUNB 1
15.07.2019 На покрытие России интернетом вещей нужно 70 миллиардов. Требуется помощь государства 1
07.06.2019 «Ростех» и РЖД создают фонд на $100 млн для инвестиций в ИТ 2
10.05.2019 Каких частот не хватает российскому интернету вещей и где их взять 1
19.04.2019 Детище Ротенберга и «Ростеха» потратит 50 миллиардов на федеральную сеть интернета вещей 1
15.04.2019 Оператор сталинских радиоточек бросил вызов детищу Ротенберга и «Ростеха» 1
04.04.2019 Власти создают в России суверенный интернет вещей 1
26.03.2019 Российский чип для умных приборов учета прошел первые испытания 1
25.02.2019 Чипы собственной разработки помогут компании Ротенберга захватить российский рынок умных счетчиков 1
07.02.2019 Компания Ротенберга и «Ростеха» может получить монопольное право на умные электросчетчики в России 1

Публикаций - 36, упоминаний - 39

Стриж и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 20
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 50 19
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 25 16
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 66 15
ГЛОНАСС АО 193 14
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 19 13
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 92 8
Ростелеком 9732 7
Ростех - РТ-Инвест 56 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2907 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 832 6
Sigfox 13 6
МегаФон 8915 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12708 5
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 377 4
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 4
НСТТ - НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи 15 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8763 2
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 30 2
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 31 2
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 58 2
Восход ФГБУ НИИ 644 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 672 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Actility 5 1
LMF 4 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 307 1
Semtech 18 1
РЖД Технологии - RZD Digital 24 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1467 1
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 436 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1306 1
Microsoft Corporation 24656 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 34 1
Eltex - Предприятие Элтекс 154 1
Qtech - Кьютэк 172 1
Т8 НТЦ 84 1
РЖД - Российские железные дороги 1910 6
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 3
Царицын капитал 23 3
РВК - Российская венчурная компания 549 2
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 129 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 918 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
UDR Inc 9 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 61 1
Мособлгаз ГУП МО 20 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 409 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7353 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 379 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 584 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 26 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Нижегородский водоканал 10 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 677 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11701 17
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 670 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2756 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4986 8
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5464 6
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Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 235 3
РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 36 2
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3287 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 252 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1860 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4533 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3059 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 289 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2863 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 96 1
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 46 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6276 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 526 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 293 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 15 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 12 1
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15780 5
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1589 8
Apple iPhone 6 4862 3
9-мм пистолет Макарова 6 3
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 33 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 129 2
Роскосмос Марафон-IoT - Спутниковая система 5 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 649 2
Hanwha Techwin - Wisenet IP-видеодекодер 17 2
Hanwha Techwin - WiseStream 9 2
Hanwha Techwin - extremeWDR 4 2
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 83 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2981 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 51 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 183 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система - Глобальная мобильная информационная спутниковая система 8 1
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 24 1
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 7 1
Реестр российского интернета вещей 1 1
Росреестр ФКП ФГБУ - ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 12 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 288 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2042 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 211 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 268 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 941 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 196 1
Интеграл-160М - радиомодем 1 1
Microsoft Azure IoT 30 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 83 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4980 1
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 23 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 229 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 78 1
Hanwha Techwin - WiseIR 3 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 50 1
Ротенберг Игорь 37 14
Ротенберг Аркадий 52 14
Иванов Олег 142 7
Шипелов Андрей 22 5
Акимов Максим 187 3
Носков Константин 236 3
Колесников Андрей 86 3
Скворцов Сергей 15 3
Замков Антон 12 3
Симакин Денис 6 2
Старюк Павел 2 2
Путин Владимир 3186 1
Смиркин Дмитрий 15 1
Соколов Алексей 134 1
Семенов Алексей 82 1
Уткин Никита 36 1
Лаконцев Дмитрий 19 1
Бесчастнов Андрей 2 1
Новиков Олег 9 1
Поскакухин Вадим 8 1
Бурчилина Наталья 3 1
Дементьев Роман 6 1
Кузьмин Владимир 6 1
Vilalta Xavier - Вилалта Ксавьер 1 1
Чернышенко Дмитрий 566 1
Шадаев Максут 1014 1
Сталин Иосиф Виссарионович (Джугашвили) 17 1
Антонян Эмин 10 1
Дитрих Евгений 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43343 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17449 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3115 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1778 7
Россия - УФО - Екатеринбург 3962 6
Россия - ЮФО - Севастополь 541 6
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 909 6
Россия - СФО - Новосибирск 4318 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1388 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17101 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14216 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2429 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52184 3
Европа 21795 3
Земля - планета Солнечной системы 10392 2
Финляндия - Финляндская Республика 3607 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7476 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 749 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 814 2
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