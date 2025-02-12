Стриж LPWAN XNB Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия
Стриж и организации, системы, технологии, персоны:
|Ротенберг Игорь 37 14
|Ротенберг Аркадий 52 14
|Иванов Олег 142 7
|Шипелов Андрей 22 5
|Акимов Максим 187 3
|Носков Константин 236 3
|Колесников Андрей 86 3
|Скворцов Сергей 15 3
|Замков Антон 12 3
|Симакин Денис 6 2
|Старюк Павел 2 2
|Путин Владимир 3186 1
|Смиркин Дмитрий 15 1
|Соколов Алексей 134 1
|Семенов Алексей 82 1
|Уткин Никита 36 1
|Лаконцев Дмитрий 19 1
|Бесчастнов Андрей 2 1
|Новиков Олег 9 1
|Поскакухин Вадим 8 1
|Бурчилина Наталья 3 1
|Дементьев Роман 6 1
|Кузьмин Владимир 6 1
|Vilalta Xavier - Вилалта Ксавьер 1 1
|Чернышенко Дмитрий 566 1
|Шадаев Максут 1014 1
|Сталин Иосиф Виссарионович (Джугашвили) 17 1
|Антонян Эмин 10 1
|Дитрих Евгений 14 1
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|Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
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