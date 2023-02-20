Новинка Wisenet — модульная мини камера видеонаблюдения с видеоаналитикой

Двухмодульная конструкция камеры видеонаблюдения Wisenet XNB-6002 включает компактный корпус с производительным процессором и внешними интерфейсами, и выносной оптический блок с объективом и 1/2,8” чувствительным элементом, которые соединяются между собой кабелем. Новая модульная камера видеонаблюдения использует интеллектуальную технологию WiseStream II и способна транслировать несколько гибко настраиваемых видеопотоков с разрешением до Full HD при 60 к/с. Предустановленный пакет многопрофильной видео- и аудиоаналитики позволяет решать охранные и бизнес-задачи. Для IP-камеры предусмотрено два варианта электропитания — от источника 12 В постоянного тока или по технологии РоЕ. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы».

Оригинальная модульная конструкция XNB-6002 с вариативным выносным оптическим блоком позволяет «собрать» камеру для видеонаблюдения с требуемым углом захвата сцены. На выбор пять видеоблоков, которыми модульная камера видеонаблюдения может быть оснащена: SLA-T2480A и SLA-T2480VA снабжены 2,4-миллиметровым объективом с углом обзора 138°, SLA-T4680A и SLA-T4680VA - 4,6 мм оптикой с 73-градусным обзором, а SLA-T1080FA - объективом типа Fisheye с фокусным расстоянием 1,6 мм и панорамным обзором на 187°/113,9°. Каждый миниатюрный оптический модуль с индексом V имеет корпус прямоугольной формы с поперечным расположением линз, а другие три модели — цилиндрическую форму.

Свобода выбора места установки модульной камеры обеспечивается гибким соединением блоков оптики и электроники с помощью кабеля. При этом каждый из оптических блоков XNB-6002 имеет миниатюрные размеры и легко крепится накладным или врезным способом там, где невозможно или нецелесообразно размещать полноразмерные камеры видеонаблюдения, например, в лифтах, банкоматах, торговых терминалах и т.д. Благодаря наличию функции Hallway View ориентация изображения, которое формирует модульная камера видеонаблюдения, может быть горизонтальной либо вертикальной.

Сетевая модульная камера хорошо адаптируется к световым условиям на объекте видеонаблюдения, а светочувствительность при видеосъемки в цвете достигает 0,03-0,06 лк в зависимости от выбранного оптического блока. XNB-6002 поддерживает функцию extremeWDR 120 дБ для выравнивания яркостного баланса при неравномерном освещении, улучшает контрастность и очищает видеосигнал от шумов за счет использования технологий SSDR и SSNR V. Для повышения четкости при наличии в кадре подвижных объектов модульная камера видеонаблюдения использует технологию Prefer Shutter («предпочтительный затвор»). Функция «Антитуман» улучшает качество картинки при задымлении, а система DIS обеспечивает цифровую стабилизацию изображения.

Количество российских компаний, использующих облачную инфраструктуру, утроилось Цифровизация

Предустановленная на камеры XNB-6002 видеоаналитика делает их максимально эффективным инструментом охранного видеонаблюдения, поскольку обеспечивает автоматическое обнаружение движения и наличия лиц людей в кадре, фиксирует появление/пропажу предметов, пересечение виртуальных границ и др. При оснащении микрофоном модульная камера видеонаблюдения способна обрабатывать аудиоинформацию и реагировать на крики, выстрелы, взрывы и звук разбития стекла. Для решения бизнес-задач в магазинах розничной торговли новая модульная IP-камера поддерживает функции подсчета посетителей, создания «тепловой карты» и управления очередью.

Новая модульная камера видеонаблюдения Wisenet XNB-6002 уже в продаже.