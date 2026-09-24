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МегаФон Контроль грузов

СОБЫТИЯ

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24.09.2026 МТС усилила сеть LTE в районе автомобильного пункта пропуска Кани-Курган 1
16.06.2022 «Мегафон» и РЖД договорились о внедрении цифровых решений 1
28.11.2019 «Мегафон» запустил логистическую платформу «Мегафон-карго» 1
26.12.2018 «Мегафон» представил решение для онлайн-мониторинга передвижения грузов 1
25.09.2015 «Юрвес» автоматизировал управление транспортной логистикой на базе «1С:Предприятия 8» 1
28.11.2013 «Росэлектроника» инвестирует в свои компании более 219 млрд руб. 1
28.11.2013 Холдинг «Росэлектроника» инвестирует в свои предприятия более 219 млрд руб. 1
24.10.2007 Microsoft Dynamics NAV помогает Cardel Logistics управлять перевозками 1
24.05.2007 Cardel Logistics управляет грузами на базе Microsoft Dynamics NAV 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

МегаФон Контроль грузов и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10908 3
Датапорт Системс 12 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3473 2
Microsoft Corporation 25856 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1276 2
HTC Corporation 1512 2
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 107 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 566 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16054 1
9685 1
VK - Mail.ru Group 3614 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 1
Роскосмос - РКС - Орион НПО - Научно-производственная организация 16 1
ITOB - АЙТОБ 7 1
Торий НПП 47 2
Юрвес ГК 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2106 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6522 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6517 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36666 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2456 2
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GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3080 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12409 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7856 2
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Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2031 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6106 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12322 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1714 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54604 1
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M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 1004 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 315 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1410 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26259 1
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 37 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33847 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3350 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2755 1
Web Interface - Веб-интерфейс 2072 1
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СКИМ - системы контроля и мониторинга 2544 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3184 1
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2986 1
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МегаФон - Контроль автопарка 12 1
Иванченко Павел 6 2
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Россия - РФ - Российская федерация 167932 6
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