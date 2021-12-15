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«АТБ Электроника» увеличила офисные и производственные площади на 1500 кв. м.

Компания «АТБ Электроника», один из крупнейших производителей электроники в Москве, увеличила свои производственные площади на 1500 кв. метров, теперь совокупная площадь производства и R&D-центра компании составляет 4500 кв. метров.

Расширение производственных площадей связано со стабильным спросом на ОЕМ продукцию направления «АТБ ОЕМ оборудование» и возрастающий спрос на услуги по локализации производства электроники в России.

Производственный комплекс «АТБ Электроника» находится в Москве, что позволяет партнерам компании проводить визуальный аудит во время выпуска промышленных партий. Расположение в одном пространстве производства и R&D-центра позволяют работать в тесной связке всем подразделениям компании, вести оперативный диалог на всех этапах разработки, тестирования и производства электронных изделий.

Новые площади включают склад компонентов и готовой продукции, с современной системой адресного хранения. Кратно увеличены площади для тестирования и сборки готовых изделий.

Также был расширен парк оборудования для поверхностного монтажа двумя полноценными высокоскоростными линиями, которые включают, помимо самих установщиков, все оборудование, позволяющее контролировать качество монтажа: лазерную инспекцию паяльной пасты и лазерную оптическую инспекцию.

Производство получило новую установку пайки волной, что позволяет увеличить скорость исполнения и снизить стоимость крупных партий продукции. Одновременно с увеличением производственных площадей, компания создала новые рабочие места: штат производства «АТБ Электроника» увеличился на 30%.

«АТБ ОЕМ оборудование»

ОЕМ оборудование, разработанное и произведенное на мощностях российской компании «АТБ Электроника». «АТБ ОЕМ»- устройства сбора и беспроводной передачи данных в стандартах: NB-IoT, LoRa, GSM, XNB, SigFox, Wi-Fi, Bluetooth. Линейка оборудования включает мини-компьютеры, процессорные модули, модемы, устройства сбора и передачи данных (УСПД), базовые станции, беспроводные и проводные датчики. Оборудование выполнено в корпусе и в форм-факторе модулей для встраивания в оборудование, для создания «умных» устройств.

«АТБ Электроника»

Промышленное производство электроники. «АТБ Электроника» предлагает полный перечень услуг по разработке и промышленному производству электроники: от проектирования схемотехники, до поставки, монтажа, сборки в корпус и лабораторных испытаний.

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