УСПД Устройства сбора и передачи данных


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


31.10.2025 В России началось массовое производство роутеров с поддержкой Wi-Fi 6 1
26.11.2024 Решение «ИнфоТеКС» для защиты ИСУЭ 1
26.04.2024 Новый пакет экспертизы PT ISIM: поддержка промышленных протоколов ABB и «Энергомеры» 1
22.02.2024 В России утвердили национальный стандарт протокола защищенного обмена для индустриальных систем 1
28.12.2023 Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимости в устройствах учета энергоресурсов 1
02.03.2023 На рынке электроэнергетики появилось УСПД с интегрированным СКЗИ 1
05.09.2022 МТС создала систему для контроля воды на Таманском полуострове 1
13.01.2022 МТС запустила «Цифровой водоканал» 1
15.12.2021 «АТБ Электроника» увеличила офисные и производственные площади на 1500 кв. м. 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

УСПД и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 497 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13996 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 196 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1468 2
НЭК - Национальная энергетическая компания - НЭК.ТЕХ - Нартис НТЦ завод - Юнител инжиниринг - НТЗМК - Энхим - ИНКОТНРОЛ - РТК-Электро-М - ЛЗВО 20 1
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 36 1
Telegram Group 2489 1
Sigfox 13 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 324 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 55 2
КСВВ МУП - Копейские системы водоснабжения и водоотведения 1 1
Кубаньводкомплекс ГУП КК 1 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 49 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 350 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 105 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3340 2
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 51 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6231 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 362 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5183 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6411 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72141 5
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 382 5
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 303 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33595 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31205 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9267 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2805 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4724 3
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 101 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2344 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3943 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1129 2
CSA - Connectivity Standards Alliance - ZigBee - Matter over Wi-Fi - Спецификация сетевых протоколов 186 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12251 2
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 335 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12150 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1419 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8318 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2365 1
CRISP - Cryptographic Industrial Security Protocol - Криптографический протокол 20 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14672 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11437 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5923 1
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 219 1
Онлайн-мониторинг 84 1
Оповещение и уведомление - Notification 5286 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12898 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7616 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7330 1
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 36 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3233 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8864 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6110 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16959 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6611 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56427 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12250 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 617 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9918 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13272 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 328 3
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 19 3
Росатом РИР - Цифровой водоканал 24 2
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 93 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5105 2
АТБ ОЕМ Оборудование 4 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 116 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 88 1
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 57 1
Зарецкий Дмитрий 5 1
Бояркин Антон 1 1
Баев Антон 1 1
Аветисян Армен 47 1
Салов Антон 38 1
Лазарев Александр 6 1
Гусев Дмитрий 75 1
Россия - РФ - Российская федерация 155258 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 32 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45398 1
Россия - УФО - Челябинская область 1369 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2004 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 262 1
Беларусь - Белоруссия 6003 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1067 1
Германия - Федеративная Республика 12911 1
Казахстан - Республика 5769 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4320 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8287 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5997 1
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 200 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6246 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1532 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54544 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4378 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1644 1
РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 21 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1397075, в очереди разбора - 732519.
Создано именных указателей - 185083.
