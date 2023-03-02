На рынке электроэнергетики появилось УСПД с интегрированным СКЗИ

НТЦ «Нартис» и компания «Инфотекс» сообщили о завершении интеграции СКЗИ ViPNet SIES Core в коммуникационный шлюз CG-ZB-02.

Для выполнения постановления Правительства РФ №890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)», который является обязательным к исполнению всеми участниками рынка, компания НТЦ «Нартис» в прошлом году запустила процесс встраивания средств криптографической защиты информации (СКЗИ) в производимые ими коммуникационные шлюзы.

Коммуникационные шлюзы выполняют роль УСПД в ИСУЭ и используются для передачи показателей приборов учета с помощью беспроводной технологии ZigBee в информационно-вычислительные комплексы (ИВК).

В качестве СКЗИ для коммуникационных шлюзов НТЦ «Нартис» выбрал программно-аппаратный комплекс ViPNet SIES Core. Сегодня это единственный в России сертифицированный СКЗИ для встраивания в компоненты ИСУЭ на уровне УСПД, обладающий возможностью эксплуатации вне контролируемой зоны. Кроме того, производимая компанией «Инфотекс» линейка продуктов ViPNet SIES может использоваться для всех уровней ИСУЭ, что позволяет построить защищенную систему без дополнительных сложностей интеграции и доработок.

Процесс разработки коммуникационного шлюза CG-ZB-02 с СКЗИ завершился в середине 2022 г. В январе 2023 г. по результатам прохождения оценки влияния шлюза на СКЗИ получено положительное заключение ФСБ России. Таким образом, на рынке компонентов ИСУЭ коммуникационный шлюз CG-ZB-02 стал первым УСПД с интегрированным в него СКЗИ. Продукт доступен для заказа.

Николай Агринский, Infosecurity: Вопрос не фрагментарного импортозамещения, а достижения полного цифрового суверенитета остается открытым Безопасность

Серийное производство шлюзов уже началось на предприятии ООО «Завод Нартис», открытого в 2022 г. в Череповце. Крупнейшим заказчиком этой продукции выступает «ИнтерРАО».

«С 1 января 2022 г. гарантирующие поставщики и сетевые компании были вынуждены устанавливать интеллектуальные приборы учета (ИПУ) без УСПД, откладывая пусконаладочные работы по интеграции ИПУ в интеллектуальную систему учета на следующие этапы. Принимая во внимание отсутствие на рынке оборудования УСПД с СКЗИ Правительством Российской Федерации было принято решение о переносе даты начала начисления штрафных санкций за непредоставление доступа к ИПУ на год вперед, на 1 января 2024 г. Тем не менее чтобы избежать штрафных санкций, владельцы ИСУ до указанного срока обязаны успеть интегрировать в ИСУ все установленные с 1 января 2022 г. ИПУ. Надеюсь, что появление на рынке нашего сертифицированного оборудования поможет гарантирующим поставщикам и сетевым компаниям справиться со столь амбициозной задачей, а застройщикам выполнить свои обязательства в части ИСУ в новостройках. Результаты опытной эксплуатации коммуникационного шлюза CG-ZB-02 с ViPNet SIES Core на площадке АО «Мосэнергосбыт» были положительными», – отметил Дмитрий Зарецкий, генеральный директор НТЦ «Нартис».

«Уже год как выполнение ПП 890 стало обязательным для электробытовых компаний, они должны устанавливать гражданам оборудование, соответствующее требованиям по обеспечению информационной безопасности. Однако, на рынке такого оборудования нет, многие его производители даже не определились, какие СКЗИ они будут использовать и какие требования к ним будут предъявлены в результате. И мне очень приятно, что мы, объединив усилия с НТЦ «Нартис», первыми достигли успеха в этой области, – сказал Дмитрий Гусев, заместитель генерального директора компании «Инфотекс». – Наша компания многие годы успешно развивает направление продуктов для защиты информации в индустриальных системах, и мы весьма преуспели в этом. Использованный в оборудовании НТЦ «Нартис» криптомодуль ViPNet SIES Core является первым сертифицированным ФСБ России криптографическим модулем защиты информации для устройств АСУ, М2М и IIoT. Плодотворное сотрудничество лидеров рынка, которые не боятся первыми предлагать заказчику решения в такой сложной отрасли, позволяет российской электроэнергетике развиваться в соответствии с потребностями времени».